Velký přestup je na spadnutí. Hvězda Plzně podle Francouzů míří do Lyonu

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc by měl podle francouzských zdrojů z Plzně přestoupit do Lyonu. Deník L’Équipe vydává jeho příchod za hotovou věc a na svém webu uvedl, že přestupní částka dosáhne výše 7,5 milionu eur (asi 184 milionů korun).

Držitel Českého míče za minulou sezonu má od Viktorie souhlas k odchodu do zahraničí za předpokladu, že nabídka splní představy klubu.

Přestup do Lyonu avizuje také italský novinář Fabrizio Romano. Podle známého specialisty na zákulisní dění by se transferová částka mohla i s bonusy vyšplhat až na 10 milionů eur (246 milionů korun), což by představy Plzně splňovalo.

Šulc pomohl Plzni k postupu přes Servette Ženeva ve 2. předkole Ligy mistrů. Viktoria si před úterním duelem 3. předkola na hřišti Glasgow Rangers odložila sobotní ligové utkání v Mladé Boleslavi.

Šulc by přitom podle L’Équipe mohl dorazit již o víkendu do Lyonu, kde s Olympiquem podepíše čtyřletý, nebo pětiletý kontrakt.

Podle deníku se Lyon již dohodl také s Plzní, kde Šulcovi běží poslední rok smlouvy.

"Olympique právě dosáhl dohody s Viktorií Plzeň o přestupu Pavla Šulce, dynamického a všestranného českého ofenzivního záložníka," uvedl L'Équipe.

"Konkurence byla tvrdá ze strany Stuttgartu, Lazia Řím a zejména Brightonu, který v pátek podal finální nabídku za hráče. Šulce ale projekt Lyonu přesvědčil a Paulo Fonseca (portugalský trenér týmu) by se brzy mohl spolehnout na další útočnou posilu," dodal web.

Lyon obsadil v minulé sezoně francouzské ligy šestou příčku a zajistil si postup do ligové fáze Evropské ligy. Sedminásobný francouzský mistr pak byl v červnu kvůli finančním problémům původně přeřazen do druhé ligy. Uspěl ale s odvoláním, a tak bude i nadále hrát nejvyšší domácí soutěž.