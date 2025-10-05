Spartu jsem měl poslat do deseti, kál se rozhodčí. Trpišovský reagoval překvapivě

Druhá žlutá pro Vydru? Naopak, sudí Jan Všetečka ještě ukázal výhodu pro Spartu, která přecházela do útoku. Zákrok měl přitom přímo před sebou.
Měl být Patrik Vydra vyloučen? 🤔— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) October 5, 2025
Podělte se s námi v komentářích o své názory. ✍️#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/kz76ul36rG
"Když jsem pak situaci viděl po zápase zpětně, měl jsem udělit druhou žlutou kartu, tím pádem červenou. Je to z důvodu, že pan Vydra sice zahraje míčem, ale pak přirozeně došlápne na nohu pana Schranze. Měl jsem vylučovat. Moje chyba," přiznal v pozápasovém rozhovoru sudí Jan Všetečka.
Lavička Slavie okamžitě vyletěla k postranní čáře. Asistent Milan Kerbr za svou reakci viděl žlutou kartu, v bezmocném gestu pak jen mrštil lahví s pitím o zem, zatímco se Schranz stále svíjel na zemi po ošklivém zákroku.
"Ivan má pochroumaný kotník, čeká ho vyšetření. Tohle nevidět, když to bylo pro všechny do očí bijící… Vydrovo vyloučení mohlo být pro vývoj zápasu zásadní," zlobil se po utkání trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.
Frustraci umocňoval fakt, že žlutou kartu chvíli předtím viděl i Štěpán Chaloupek za poměrně banální zákrok.
Své výtky kouč Slavie ovšem nesměroval na hlavního rozhodčího Všetečku, ale na jeho kolegy u videa. VAR sice nemá mandát zasahovat při udělení (druhé) žluté karty, samotný zákrok si ale říkal i o kartu barvy červené.
"Nechápu ale, že do toho nevstoupil, když vidíme, za co se jinde dávají červené karty. Na pana Roučka máme prostě tuhle sezonu smůlu opakovaně," vinil Trpišovský sudího Karla Roučka, jenž seděl u videa.
Všetečky se - možná překvapivě - zastal. "V zákrytu se to asi může stát, nicméně nakonec dohráváme zápas v deseti my. Bohužel. Takové situace nejspíš k fotbalu patří. Paradoxně si myslím, že rozhodčí pískal fakt dobře, kdo to vidí zblízka, ví, že je to fakt těžké a složité."
Trenér Sparty Brian Priske následně o půli Vydru strategicky stáhl ze hřiště. A byla to naopak Slavia, kdo dohrával v deseti poté, co Tomáš Vlček skolil Veljka Birmančeviče, který utíkal sám na slávistickou branku.
K samotnému incidentu se pak dánský kouč postavil férově. "Souhlasím s tím, že Vydra měl být vyloučen, jeho zákrok na Schranze vypadal jako druhá žlutá karta. Jednu žlutou už měl, což byl první důvod, proč jsme Patrika o přestávce střídali. Druhým bylo, že jsme díky Mannsverkovi chtěli získat více klidu na míči a při rozehrávce," řekl.