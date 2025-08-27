Česká liga

Pelta prodá Jablonec. Transakci dokončí ještě před nástupem do vězení

Sport ČTK Sport, ČTK
27. 8. 2025 19:40
Majoritní vlastník fotbalového klubu z Jablonce Miroslav Pelta potvrdil deníku Sport, že dokončuje jednání o prodeji svého balíku akcií novému majiteli.
Miroslav Pelta
Miroslav Pelta | Foto: Milan Kammermayer

Transakce se má odehrát v nejbližších dnech, než bývalý předseda Fotbalové asociace ČR nastoupí k výkonu trestu.

Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu.

Termín jeho nástupu výkonu trestu se blíží, proto se rozhodl odejít z klubu, o který se staral přes třicet let.

Prodej je v konečné fázi jednání. "Je to tak, můžu potvrdit. V Jablonci probíhá proces prodeje mého majoritního podílu akcií novému akcionáři," řekl Pelta deníku.

S kým jedná, neuvedl. "Je to ale závěrečná fáze, otázka dnů," dodal.

Projednávání dotačního případu se táhlo sedm let. Letos v květnu Vrchní soud potvrdil Peltovi trest odnětí svobody na pět a půl roku nepodmíněně.

Nyní už jen čeká na zprávu, kdy a kde má k výkonu trestu nastoupit.

Jablonec bude dalším prvoligovým klubem s novým vlastníkem. V posledních dvou letech změnily majitele Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice, Olomouc a naposledy tento týden Pardubice.

Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové a opět Plzeň, o níž se údajně zajímá miliardář Michal Strnad.

