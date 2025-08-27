Pelta prodá Jablonec. Transakci dokončí ještě před nástupem do vězení

Transakce se má odehrát v nejbližších dnech, než bývalý předseda Fotbalové asociace ČR nastoupí k výkonu trestu.
Pelta byl odsouzen k pěti a půl roku vězení nepodmíněně za zmanipulování dotací do sportu.
Termín jeho nástupu výkonu trestu se blíží, proto se rozhodl odejít z klubu, o který se staral přes třicet let.
Prodej je v konečné fázi jednání. "Je to tak, můžu potvrdit. V Jablonci probíhá proces prodeje mého majoritního podílu akcií novému akcionáři," řekl Pelta deníku.
S kým jedná, neuvedl. "Je to ale závěrečná fáze, otázka dnů," dodal.
Projednávání dotačního případu se táhlo sedm let. Letos v květnu Vrchní soud potvrdil Peltovi trest odnětí svobody na pět a půl roku nepodmíněně.
Nyní už jen čeká na zprávu, kdy a kde má k výkonu trestu nastoupit.
Jablonec bude dalším prvoligovým klubem s novým vlastníkem. V posledních dvou letech změnily majitele Plzeň, Slavia, Liberec, Mladá Boleslav, České Budějovice, Dukla Praha, Teplice, Olomouc a naposledy tento týden Pardubice.
Nového majitele by mohl mít i Hradec Králové a opět Plzeň, o níž se údajně zajímá miliardář Michal Strnad.