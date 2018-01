Ostravský Baník posílil Psyché. Francouzský stoper si při testech vysloužil smlouvu

před 4 hodinami

Christophe Psyché přichází do Ostravy z norského Sogndalu, kontrakt podepsal do roku 2020.

Ostrava - Fotbalisty Ostravy posílil francouzský obránce Christophe Psyché. Devětadvacetiletý stoper si na testech vybojoval angažmá v Baníku a s vedením klubu dnes na soustředění Kroměříži podepsal smlouvu do 30. června 2020.

"Měli jsme ho tady deset dnů na očích v přípravě a zejména v utkání proti Trenčínu prokázal, že by mohl být platným hráčem, který si na své pozici dokáže rychlostí, důrazem i dobrou poziční hrou zjednat u soupeře respekt," řekl na klubovém webu sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

Rodák z Clermont-Ferrandu má za sebou sedm let v norských klubech. Jeho posledním týmem byl Sogndal, v jehož dresu sehrál 45 zápasů v norské nejvyšší soutěži a dal pět gólů. Od čtvrtka se už Psyché znovu zařadí do přípravy se svým novým celkem.

Baník už v zimě angažoval také Dameho Diopa, Martina Filla a Milana Jiráska. Na zkoušku přišli brankáři Viktor Budinský s Michalem Bártou. "Konečný stav příchodů to není. Pořád se jedná i o dalších jménech do zálohy a do obrany, stále je otevřený post gólmanů," dodal Vrťo.