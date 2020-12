Jablonec - Plzeň 0:0. Viktoriáni chtějí zlomit třízápasovou sérii bez výhru a gólu

Západočeši patřili před sezonou opět k hlavním favoritům na titul. Slavii se dávaly větší šance, přesto Plzeň na jaře pod novým koučem Gulou vykazovala zlepšení a hrála pohledný fotbal. Od úvodu letošní sezony to však úplně není ono. Sice do pauzy ztratila Viktorka jen v Liberci po vysoké porážce a po remíze v Olomouci, ale proti jaru tomu něco chybělo, navíc přišlo vypadnutí z evropských pohárů. Po restartu si Plzeňští spravili chuť, když porazili v šlágru Spartu. Pak ale přišel útlum. Tři zápasy, jediný bod a žádná branka. Porážka 0:1 ve Zlíně, remíz 0:0 v Českých Budějovicích a dokonce domácí prohra s Karvinou 0:1. Rázem je Viktorka pátá a ztrácí na Slavii už 9 bodů. A to ji do Vánoc krom dnešního zápasu i souboj právě se sešívanými.