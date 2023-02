Africký projekt vystřelil Vyškov, teď cílí na ligu. Chceme zatopit i Slavii, říká šéf

Před šesti lety se stal Kamerunec Kingsley Pungong majitelem fotbalového Vyškova a průměrný třetiligový klub se vyšvihl nahoru. Nyní působí ve druhé lize a před startem jara může na druhém místě přemýšlet o postupu. Jednatel Martin Chalupecký potvrzuje, že Moravané skutečně chtějí krok mezi elitu udělat, a popisuje příběh afrického projektu.

Druhou sezonu hrajete s Vyškovem ve druhé lize a hned se ve spojitosti s vámi mluví o možném postupu mezi elitu. Dříve, než jste čekali?

Určitě jsme nečekali, že budeme v polovině sezony takhle vysoko. Ale musíme být nohama pevně na zemi, tabulka je napěchovaná. Po třech prohrách už to třeba nemusí být téma. Je to příjemné překvapení, jsou to příjemné starosti.

Ještě v roce 2014 hrál Vyškov dokonce čtvrtou nejvyšší soutěž. Za devět let vystoupal mezi nejlepší druholigové celky.

Je to rychlý posun. Jsem rád, že tenhle příběh můžeme psát. Já jsem se stal jednatelem v roce 2017, to byl klub ještě ve třetí lize.

V tom roce vstoupil do klubu Kamerunec Kingsley Pungong, majitel společnosti Rainbow Sports Global. Jak přišel zrovna na Vyškov?

Spojil nás společný známý, můj vzdálený příbuzný, který se pohybuje v nejvyšších patrech světového fotbalu. Náš současný majitel byl jeho obchodním partnerem a svěřil se, že by rád vstoupil do evropského klubu. Dostal napojení na mě. Nebyl jsem v té době aktivní ve fotbale, ale ke sportu jsem měl i tehdy blízko, měl jsem nějaké zkušenosti z byznysu. Padli jsme si do oka.

A proč potom Vyškov?

Zadání bylo koupit klub ve třetí lize a u mě z hlediska praktičnosti a domluvy vyhrál Vyškov. Upeklo se to docela rychle.

A hned v úvodu bylo v plánu zkusit vytáhnout klub nahoru, výhledově třeba do nejvyšší soutěže?

Ne, pointa byla spíše jiná. Vytipovávat zajímavé zahraniční hráče, pomoct jim tady s rozvojem a prodat je dál. Ve třetí lize jsme však často byli neúspěšní se získáním víz. Často byl problém sem hráče získat a dopravit. Model nefungoval, proto jsme chtěli postoupit alespoň do druhé ligy.

Tam už jsou pro vás podmínky lepší?

Je to profesionální soutěž, problém s vízy už nemáme. Začali jsme přivádět kvalitní hráče, jako jsou Bienvenue Kanakimana nebo Alexis Alégué Elandi. O některé je už teď zájem z naší první ligy a také ze zahraničí.

Poté, co prošel Vyškovem, tak v Česku asi nejvíce vylétl Mohamed Tijani, aktuálně na hostování v Brně z Plzně. Kam se vám ještě podařilo prodat hráče?

Máme je například v americké MLS. Majitel je původem agent a své hráče má různě po Evropě, v Portugalsku, Dánsku nebo Francii.

Afričtí střelci Vyškova v sezoně 2022/23 Bienvenue Kanakimana (Burundi) - 9 gólů (společně s Janem Suchanem z Vlašimi a Tomášem Wágnerem z Příbrami nejlepší střelec druhé ligy), Alexis Alégué Elandi (Kamerun) - 3 góly, Adama Fofana (Pobřeží slonoviny) - 3 góly, Sampson Dweh (Libérie) - 1 gól.

Jak často vlastně majitel Pungong do Vyškova zavítá?

Po covidové době už je to častěji, lítá sem zhruba jednou za půl roku.

Vítěz druhé ligy postoupí mezi elitu, druhý a třetí tým čeká baráž. Pokud by se vám povedlo postoupit, kde byste Fortuna:Ligu hráli?

Máme připravené určité scénáře, ale konkrétní být nemůžu. Řešíme, kde bychom hráli v azylu. Nicméně platí, že když to vyjde, rozhodně budeme připraveni. Chtěli bychom si první ligu vyzkoušet. Pokud zůstaneme ve druhé lize, rádi bychom dále hráli v Drnovicích jako dosud.

Koho vidíte jako největšího soupeře v bitvě o postup?

Adeptů je více. Karviná bude chtít určitě hodně tlačit, Dukla je sice dole, ale neodepisoval bych ji. Tabulku vede Příbram, a přestože má nějaké své problémy, výsledkově se jí dařilo. Jsem zvědav, jaké to bude.

V první březnový den vás navíc čeká pohárové čtvrtfinále v Edenu proti Slavii. S čím tam pojedete?

S velkou pokorou a respektem, to je jasné. Slavii beru jako náš nejlepší klub. Bude to svátek. Na druhou stranu se nejedeme jen zúčastnit, osobně jsem týmu a managementu říkal, že chceme uhrát zajímavý výsledek. Nejedeme na přátelák, chceme to Slavii co nejvíce ztížit.