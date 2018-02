před 2 hodinami

Fotbalová Sparta potvrdila, že krajní bek Eldar Čivič bude na jaře hostovat ve slovenské Trnavě. Kapitán bosenské jednadvacítky odchází na hostování do do konce aktuálního sezony. Čivič přišel do Sparty loni v létě a za první tým naskočil do šesti zápasů, v nichž si připsal jednu asistenci a viděl červenou kartu. Celkově se jedná už o jedenáctý odchod ze Sparty během zimního období. Trnava aktuálně vede slovenskou ligu s náskokem jedenácti bodů před Slovanem Bratislava.

autor: Sport | před 2 hodinami

Související



Hlavní zprávy