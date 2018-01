Další posila pro Baník. Ostrava ulovila gólmana Laštůvku, který se do klubu vrací po 14 letech

před 10 hodinami

Ostravský Baník získal velkou posilu do brány. Po téměř 14 letech se do slezského celku vrací gólman Jan Laštůvka.

Ostrava - Baník pokračuje v posilování kádru. Do brány získal jednoho z nejlepších českých brankářů posledního desetiletí - Jana Laštůvku.

Pro pětatřicetiletého rodáka z Karviné to znamená návrat do Ostravy po více než 14 letech, kdy po zisku mistrovského titulu v sezóně 2003/2004 odešel do zahraničí. Baník musel Laštůvku vykoupit ze zbývajícího kontraktu v pražské Slavii, posléze s ním podepsal smlouvu na rok a půl.

Baník tak vyřešil trable s gólmany, kdy po dramatickém odchodu Petra Vaška (který měl údajně mít rozepře s vedením klubu) neměl stabilní gólmanskou dvojici. Šanci dostával Martin Šustr, který ale nezazářil. Ostrava tak v zimě testuje dvojici Viktor Budinský, Michal Bárta, nyní k nim získal zkušeného Laštůvku, čehož si ve slezském klubu cení.

"Jsme opravdu nadšeni, že se nám Honzův příchod povedlo dotáhnout. Osobně jsem přesvědčen, že v české lize není lepší gólman a ještě během podzimu by nám tahle možnost zněla jako sci-fi. Jednali jsme o tom několik týdnů, a nebylo to vůbec jednoduché, protože o brankáře takových kvalit je na trhu vždy zájem, a navíc měl stále smluvní závazek ve Slavii. V Honzovi získáváme obrovskou posilu a kvalitu," prohlásil sportovní ředitel Dušan Vrťo pro klubový web.

✍️ Jan Laštůvka se vrací do Baníku!

Podepsal smlouvu na rok a půl s opcí!

Samotný hráč si přestup také pochvaloval, a nezapomněl vzpomenout na dobu, kterou v Baníku strávil. "Vždycky jsem tvrdil, že se do Baníku rád vrátím bez ohledu na to, jestli bude v první nebo jiné lize. S Baníkem jsem byl po poslední změně majitelů celou dobu nějakým způsobem v kontaktu, ale když jsem se před rokem a půl vracel z Ukrajiny domů, už měl post gólmana obsazený, a proto jsme tehdy vůbec o této možnosti ani nejednali. Já jsem si rád zachytal doma v Karviné a teď se situace vyvinula takhle. Člověk, který zažil mistrovskou sezonu, a já to dodnes vidím úplně živě před očima, na to těžko může zapomenout. Věřím, že jaro s mužstvem, které tu je, zvládneme a Baník půjde nahoru," řekl Laštůvka pro oficiální web Baníku Ostrava.

Baník pro Laštůvku chystá tradiční číslo 16, fanouškům by se teoreticky mohl představit už v sobotním přípravném duelu s Michalovcemi.