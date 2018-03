Gratulace od Beníteze mě překvapila. Věřím, že v derby vyhraje Sparta, tvrdí rekordman Čech

před 1 hodinou

Petr Čech o víkendu vychytal jubilejní 200. nulu v britské Premier League. V rozhovoru se zástupci médií promluvil o svých pocitech po tomto mimořádném úspěchu, o plánech v další kariéře, ale také o tom, jak vidí blížící se derby pražských "S".

Londýn/Praha - Brankáři Arsenalu Petru Čechovi se po nedělní 200. vychytané nule v anglické fotbalové lize sešlo obrovské množství gratulací. Nejvíc ho ale překvapila ta od kouče Rafaela Beníteze, který ho v minulosti vedl v Chelsea. Pětatřicetiletý rekordman v počtu čistých kont doufá, že úctyhodné číslo ještě vylepší.

"Ohlas to mělo obrovský. Anglie je kolébka fotbalu, troufnu si tvrdit, že Premier League je nejlepší liga na světě. Přineslo to mnoho gratulací. Radost mi udělaly všechny, některé mě i překvapily. Například od Rafy Beníteze. Měl jsem ho jako trenéra a vyhráli jsme spolu Evropskou ligu, pak se naše cesty rozdělily. Potěšilo mě to," řekl Čech v dnešním telefonickém rozhovoru s českými novináři.

"Jak jsem se blížil k dvoustovce, bylo to lákadlo. Nakonec jsem rád, že jsem se k tomu číslu dostal, a samozřejmě doufám, že ještě co nejvíc naroste," přála si bývalá reprezentační jednička.

V Arsenalu má v květnu šestatřicetiletý gólman smlouvu do konce června 2019. "Rozhodnutí o tom, zda dostanu další smlouvu, bude v příští sezoně podle mých výkonů a jakou představu bude mít klub. Jsem ve věku, kdy se nedívám příliš dopředu. Těžko se dopředu počítá, ale když mi vydrží zdraví a chuť pracovat jako teď, není důvod rukavice a kopačky věšet na hřebík," uvedl brankář Gunners.

Na 200. nulu čekal od 16. prosince a v dalších 11 kolech pokaždé inkasoval. "Po 18 zápasech jsme měli devět nul a potom najednou 11 zápasů čekat na čisté konto frustrující bylo. Nedařilo se nám i výsledkově, což bylo na tom čekání to nejhorší. Uteklo nám čelo tabulky, doháníme ztrátu," řekl Čech.

Arsenal potřebuje sezónu zachránit triumfem v Evropské lize. "Úkolem je vyhrát co nejvíc ze zbylých osmi kol. Pak budeme mít malou šanci, abychom se do čtyřky protlačili. A samozřejmě pokusit se vyhrát Evropskou ligu," dodal.

Zápasová bilance Petra Čecha v Premier League Sezona Klub Zápasy Čistá konta 2004/05 Chelsea 35 24 2005/06 Chelsea 34 17 2006/07 Chelsea 20 12 2007/08 Chelsea 26 14 2008/09 Chelsea 35 19 2009/10 Chelsea 34 17 2010/11 Chelsea 38 15 2011/12 Chelsea 34 10 2012/13 Chelsea 36 14 2013/14 Chelsea 34 16 2014/15 Chelsea 7 4 2015/16 Arsenal 34 16 2016/17 Arsenal 35 12 2017/18 Arsenal 30 10 Celkem 432 200

Sparta v derby vyhraje, věří Čech

Brankář Arsenalu pochopitelně na dálku sleduje také českou nejvyšší soutěž a blížící se derby pražských "S". Na setkání s novináři proto padaly otázky na téma sobotního zápasu o vládce Prahy.

"Myslím, že Sparta má šanci uspět. Už proto, že se říká, že derby favorit nevyhrává. Ale hlavně je to pro Spartu ideální zápas, jak tu sezónu ještě zkusit nastartovat, alespoň na závěrečnou část. Nedařilo se jim, a změna trenéra může celou situaci otočit. Proto mám zato, že tohle derby bude klíčový zápas," tvrdí Čech.

Bývalá reprezentační jednička si je vědoma, že do duelu na Letné půjdou jako favorité sešívaní. Přesto Čech věří, že nový kouč Sparty Pavel Hapal dokáže poslat mužstvo na vítěznou vlnu. "V kádru mají spoustu hráčů, kteří mají bohaté zkušenosti, a myslím, že zrovna takový zápas bude pro ně hodně prestižní. Věřím, že Sparta vyhraje," dodal rázně český gólman.

Čech zavzpomínal také na dávné časy, kdy hájil v derby branku Sparty. V paměti mu zůstala hlavně porážka ve finále českého poháru z roku 2002. "Na ten zápas si moc dobře vzpomínám, částečně proto, že těch derby jsem moc neodehrál. Ta prohra mě hodně mrzí," řekl Čech, který se po sezoně 2001/2002 stěhoval do francouzského Stade Rennes.

Potenciální návrat Čecha do české ligy údajně není příliš pravděpodobný. Samotný brankář se kloní spíše definitivnímu konci přímo na Britských ostrovech, kde momentálně chytá za Arsenal a studuje trenérskou licenci. "V mém věku už to moc pravděpodobné není. Samozřejmě, nic nemohu vyloučit, ale ve chvíli, kdy se rozhodnu, že je čas skončit, tak na návrat do Česka čas nezbude," uzavřel pětatřicetiletý gólman.