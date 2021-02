Brankářské prokletí trvá, zoufal Klopp. Liverpool hledá jen výmluvy, kritizuje Keane

Liverpool víkendovou porážkou s Manchesterem City ztratil další body a nechal hlavního kandidáta na anglický titul utéct na vzdálenost deseti bodů. Úřadující šampion v probíhající sezoně Premier League stále hledá ztracenou formu a znervózněl i trenér Jürgen Klopp.

Už před utkáním německý trenér nadzvedl ze židle protějška Pepa Guardiolu, když poukázal na dvoutýdenní pauzu způsobenou koronavirem, kterou Manchester City v průběhu sezony měl. Prohlásil, že je to výhoda a hráči si odpočinuli.

S dalšími výmluvami přispěchal po zápase, který Liverpool prohrál 1:4. City se tak na čele tabulky utrhli s pětibodovým náskokem, dalších pět bodů k dobru mají vůči čtvrtému Liverpoolu.

V zápase dvakrát výrazně chyboval brankář Alisson Becker. Jeho chyby Reds srazily na kolena. Nejdřív namazal Philu Fodenovi míč, a ten vyzval Ilkaye Gündogana ke gólu na 2:1 do prázdné brány, podruhé daroval míč skórujícímu Raheemu Sterlingovi, který zvýšil na 3:1.

Klopp svého brankáře omlouval. "Možná měl promrzlé nohy," krčil rameny. "Zní to asi vtipně nebo divně, ale může to být tím. Možná to mohl hrát bez rizika a zakopnout míč na tribunu. Jinak nás ovšem Alisson drží," dodal.

Liverpool tak opět doplatil ve veledůležitém zápase na chyby gólmana, podobně jako v minulosti. Stačí vzpomenout finále Ligy mistrů 2018, kdy Loris Karius dvěma chybami potopil Reds v zápase s Realem Madrid nebo předtím nejisté výkony Simona Mignoleta. A ani letos brankáři tým nepodrželi, především když chyběl právě zraněný Alisson.

Výmluvy ovšem rozhněvaly legendu Manchesteru United Roye Keana, častého glosátora dění v Premier League. "Je to výmluva za výmluvou. Nejdřív se vymlouvali na pauzu, teď na studené nohy, vymlouvají se, že mají moc zraněných," vyjmenovával některé Kloppovy nářky.

"I zranění přece k fotbalu patří, s Aston Villou prohráli 2:7, a to měli v sestavě Van Dijka," upozornil, že ani se spolehlivým stoperem se Liverpoolu nedařilo. Naproti tomu Citizens nehledají výmluvy a vytrvale sbírají body i bez zraněného špílmachra Kevina de Bruyneho a střelce Sergia Agüera.

Po další porážce Klopp uznal, že šance na obhajobu titulu jsou pro klub od řeky Mersey už velmi malé. Liga je dávno za polovinou a ztráta deseti bodů je velká. "Našim hlavním cílem je teď uhrát top 4," řekl. To by znamenalo účast v Lize mistrů i pro další rok.

"Působí na mě jako špatní mistři. Ani jsem je snad neslyšel mluvit o tom, že by chtěli ten titul obhájit. Pokud to takto půjde dál, na příští titul budou čekat dalších 30 let," poukazuje Keane.

V Anglii si navíc všímají velkého množství faulů, kterého se stále ještě úřadující mistři dopouštějí. Této statistice v posledním období vévodí především Thiago Alcántara, letní posila z Bayernu.

Za poslední měsíc si připsal celkem 20 faulů, včetně ostrého zákroku na Gündogana proti City. Skluz vzbudil emoce, a to i u jednoho z nejslavnějších fanoušků City, frontmana kapely Oasis Liama Gallaghera. Ten si vulgárně ulevil po faulu na Twitteru. Vítězství jeho milovaného klubu nad Reds pak oslavoval sérií písní, ve kterých poukazoval na výmluvy Liverpoolu.