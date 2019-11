Takový rozdíl jsem ještě neviděl. Wengera šokoval atletický výkon Slavie

Někdejší dlouholetý trenér fotbalového Arsenalu Arséne Wenger pochválil v televizním interview Slavii za výkon, jaký podala na Camp Nou, kde v úterý večer uhrála v Lize mistrů remízu 0:0. A také pořádně zkritizoval hru Barcelony.

Podle francouzského trenéra, který je momentálně bez angažmá, byl největší rozdíl mezi oběma mužstvy v nasazení.

"Barcelona byla fyzicky horší, zejména mezi vápny. Neměla dostatek pohybu. Po osmdesáti minutách naběhala Slavia o 12 kilometrů víc než Barcelona (celkový rozdíl byl více než 14 kilometrů, pozn. red.). To jsem ještě neviděl," divil se Wenger ve studiu televize beIN Sports.

"Od Barcelony to byl špatný výkon. Je to škoda, mohla se dneska kvalifikovat do osmifinále, ale tuhle šanci promarnila. A nesla to těžce, to na hráčích bylo vidět," dodal.

Podle Wengera je na Barceloně znát, že se aktuálně nenachází v dobrém rozpoložení. I když tým Ernesta Valverdeho vede La Ligu a v Lize mistrů ještě neprohrál, schází mu energie a také souhra neladí.

"Hrají jako tým v krizi. Jsou pomalí, zejména na posledních třiceti metrech. A hrají příliš individualisticky, úplně jim schází týmová hra," všiml si Wenger. "Pokaždé, když ztratí míč, tak to vypadá, že dostanou gól, protože se soupeřem neudrží krok. Tomuhle týmu chybí energie, dynamika i sebedůvěra," zopakoval.

Současná Barcelona se tím podle Wengera dramaticky liší od týmu, který Evropu válcoval v dřívějších letech. "Dřív to bylo tak, že jako tým hráli skvěle, nešlo jim sebrat míč. A k tomu ještě měli Messiho. Dnes už jen čekají, co udělá Messi," dodal zkušený kouč.

Takhle mluvil Wenger o utkání Slavie v Barceloně: