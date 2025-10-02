Fotbal

Kouče Malmö šokovaly sporné momenty ve prospěch Plzně: Jako by hráli s mužem navíc

ČTK
před 1 hodinou
Trenér fotbalistů Malmö Anes Mravac po porážce 0:3 v Plzni v utkání druhého kola hlavní fáze Evropské ligy zkritizoval výkon rozhodčích v čele s albánským hlavním Eneou Jorgjim. Dočasný kouč švédského celku se domníval, že sudí jeho mužstvu za bezbrankového stavu upřel penaltu a v první půli všechny sporné situace posuzoval ve prospěch Viktorie. Řekl to na tiskové konferenci.
Červená a ven. Poslední vteřiny Lasse Berga Johnsena na hřišti.
Červená a ven. Poslední vteřiny Lasse Berga Johnsena na hřišti. | Foto: Reuters

"V prvním poločase mi to přišlo, jako když domácí hrají s jedním mužem navíc. Myslím si, že všechny situace, které byly padesát na padesát, šly ve prospěch domácích," prohlásil Mravac nezvykle ostře.

V 10. minutě za bezbrankového stavu si na kolmici za domácí defenzivu zaběhl kapitán Anders Christiansen a po souboji s brankářem Martinem Jedličkou upadl. Albánský sudí penaltu nenařídil a ofenzivnímu záložníkovi Malmö udělil žlutou kartu za simulování.

"Měli jsme možnost dostat penaltu, ale nic z toho nebylo. Po zápase jsme se dívali na záběry a podle nás to byla celkem jasná penalta. Viděl jsem tam jasný kontakt," mínil Mravac.

"Vůbec nerozumím tomu, proč videorozhodčí neřekl sudímu, aby se šel podívat. Je absolutně neuvěřitelné, že Anders ještě dostane žlutou kartu," poznamenal šestatřicetiletý kouč, který dočasně převzal mužstvo po odvolání Henrika Rydströma z minulého týdne.

Malmö v Plzni ve 34. minutě inkasovalo první gól, za chvíli pak byl po druhé žluté kartě vyloučen za ostrý faul Lasse Johnsen a favorit přidal v přesilovce ještě dva góly. Červenou kartu poté inkasovali ještě domácí Merchas Doski a v nastavení hostující Daníel Gudjohnsen.

"Začali jsme dobře, dali jsme i tyčku. Pak přišlo několik situací, které pro nás byly velmi nešťastné. Druhá žlutá karta, vyloučení a to je pak těžké si něco vytvořit. V druhém poločase jsme ukázali velkou morálku, ale šance jsme neproměnili," řekl Mravac v úvodním hodnocení zápasu a k dalším odpovědím už ho týmová mluvčí nepustila s vysvětlením, že mužstvo spěchá na letiště.

 
