Liberec hlásí posilu do branky. Po téměř devíti letech se vrací Koubek

Fotbalový brankář Tomáš Koubek se po téměř devíti letech vrací do Liberce. Bývalý reprezentační gólman podepsal se Slovanem smlouvu do června 2027 jako volný hráč poté, co mu v létě vypršel kontrakt v německém Augsburgu

Severočeský prvoligový klub informoval o nové posile na svém webu. "Tomáš je zkušený hráč, který toho prošel hodně v zahraničí i v reprezentaci. Poslední půlrok se připravoval individuálně, proto je jasné, že bude chvíli potřeba, než se do toho dostane," uvedl liberecký generální ředitel Jan Nezmar. "Ale má stále velkou motivaci a chuť chytat, to je vždy zásadní. Vždy byl v kabině lídrem a my věříme, že i u nás se velmi rychle stane pevnou součástí týmu," dodal. Dvaatřicetiletý gólman úspěšně působil ve Slovanu v sezoně 2015/16. Severočechům tehdy pomohl k třetímu místu v nejvyšší soutěži a k účasti ve skupině Evropské ligy, kde mimo jiné senzačně zvítězili v Marseille. V Liberci Koubek hostoval ze Sparty, kam předtím přestoupil z Hradce Králové. Následně působil ve francouzském týmu Rennes a v létě 2019 zamířil do Augsburgu. V bundeslize zasáhl do 38 zápasů. V reprezentaci si mezi lety 2016 a 2022 připsal 12 startů. V české lize nastoupil do 113 utkání a vychytal 37 čistých kont. V Liberci by se měl stát staronovou jedničkou, v podzimní části sezony za aktuálně desátý celek nejvyšší soutěže chytal Hugo Jan Bačkovský. "Tomáš má stále obrovskou chuť do fotbalu. Celý podzim pravidelně trénoval v Augsburgu a chystal se na zimní transferové okno," uvedl Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která Koubka zastupuje. "Je zdravý a po všech stránkách připravený. V průběhu jeho předchozího působení v Liberci se mezi ním a sportovním vedením Slovanu vybudovala velká důvěra a velmi se mu líbí liberecká sportovní vize," dodal Kolář.