Začne hra o velké sázky. Ve formuli 1 letos půjde spoustě jezdců o další existenci

I když letošní sezona formule 1 startuje teprve v neděli, už nyní se hraje o místa v týmech pro rok 2026.

Ročník 2026 přinese nové technické regulace, ale také další velké změny na trhu jezdců. Některé týmy sice mají své sestavy potvrzené, ale jak ukazuje případ Sergia Péreze v Red Bullu, nikdo si není svojí pozicí jistý.

Navíc tu bude nový hráč. Od roku 2026 se na startovním roštu objeví americký Cadillac. Jedenáctý tým už hledá své první piloty.

Řada týmů má jasno, že svoji letošní sestavu neobmění. Ferrari bude v následujícím roce i nadále spoléhat na Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona. McLaren potvrdil Landa Norrise a Oscara Piastriho (do konce 2026). Aston Martin si ponechá Fernanda Alonsa. Lance Stroll, coby syn majitele týmu, má své jisté téměř "navěky".

Haas si pojistil služby Estebana Ocona z Alpine a talentovaného mladíka Olivera Bearmana. Williams se rozhodl vsadit na stabilitu a zajistil si služby Alexandra Albona a Carlose Sainze juniora, který se k týmu připojí po odchodu z Ferrari.

Audi převezme stáj Sauber a s ní i mix zkušenosti (Nico Hülkenberg) i mládí (Gabriel Bortoleto).

Red Bull má smlouvu s Maxem Verstappenem až do roku 2028, jenže se stále víc množí spekulace o možném odchodu čtyřnásobného šampiona do Mercedesu nebo jiného špičkového týmu.

Mercedes si chce udržet George Russella, byť talentovaný Brit svůj kontrakt zatím neprodloužil. K němu se letos připojí nováček Andrea Kimi Antonelli.

V Alpine zaujal místo Ocona Jack Doohan. Pierre Gasly má ještě letos platný kontrakt, ale budoucnost týmu je stále nejasná. Už proto, že Renault podle zpráv z paddocku zvažuje prodej svého majoritního podílu.

Největší otázkou zůstává, co se stane s Red Bullem. Místo vyhozeného Mexičana Péreze zaujal Liam Lawson. Ale Novozélanďan si musí své místo mezi elitou týmu jezdícího za peníze rakouského nápojového giganta zasloužit.

Red Bull proto stále zvažuje další možnosti. Jedním z kandidátů na druhé místo vedle Verstappena je Juki Cunoda, který se letos snaží přesvědčit vedení týmu svými výkony u Racing Bulls (dříve AlphaTauri a posléze RB).

O totéž ale bude samozřejmě usilovat i nový Japoncův týmový kolega, nováček Isack Hadjár.

Cadillac, který do formule 1 vstoupí ve spolupráci s Andretti Autosport, má velké ambice a aktuálně hledá své piloty. Mezi hlavní kandidáty patří Mick Schumacher, Colton Herta a Valtteri Bottas.

Cadillac chce mít v týmu alespoň jednoho Američana, což by mohlo nahrávat Hertovi. Bottas má dostatek zkušeností, které by pomohly novému týmu rychle se adaptovat na prostředí F1.

Na trhu jsou i někteří bývalí piloti, kteří se snaží získat zpět místo v F1. Vedle Schumachera, který momentálně působí jako rezervní jezdec Mercedesu, je dalším možným kandidátem na návrat Nyck de Vries. Světový šampion elektrické formule E sice před lety neuspěl u AlphaTauri, ale od té doby se prosadil v řadě jiných sérií.

Mezi mladými talenty se objevuje i jméno Thea Pourchairea, který před dvěma lety ovládl F2 a už se několikrát objevil v roli testovacího jezdce.

Cadillac by mohl sáhnout po několikanásobném šampionovi Alexi Palouovi. Španěl původně mířil do světa Grand Prix s podporou McLarenu. Jenže po právních sporech ohledně jeho smlouvy zůstal za mořem a ve Wokingu je "persona non grata".

Čou Kuan-jü má za sebou obrovský čínský trh. Zatím se uchytil coby testovač u Ferrari, ale 25letý jezdec stále věří ve velký comeback.

O místa ve formuli 1 v sezoně 2026 se mezi jezdci ještě strhne lítý boj. Největší pozornost se nyní soustředí na Red Bull, Alpine a Cadillac.