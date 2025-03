Despota, nebo vizionář? Boss rychlých kol hromadí jeden podivný nápad za druhým

Muhammad Sulajím čelí kritice za autoritářské vedení FIA a kontroverzní výroky. Jezdci i týmy protestují proti jeho stylu řízení i zásahům do sportu.

Boss světového motoristického sportu Muhammad Sulajím se ocitl pod palbou kritiky za své autoritářské vedení Mezinárodní automobilové federace (FIA) a řadu kontroverzních výroků.

Přístup k řízení organizace ze strany bývalého rallyového pilota a ke komunikaci s jezdci vyvolal řadu negativních reakcí ze strany týmů, závodníků i fanoušků.

Jedním z hlavních bodů kritiky je Sulajímův postoj k používání hrubých výrazů v týmových rádiích během závodů formule 1 či světového šampionátu v automobilových soutěžích.

Prezident FIA opakovaně vyjádřil nespokojenost s vulgárním jazykem některých jezdců a naznačil, že by měla být zavedena přísnější pravidla pro komunikaci během závodů.

Jeho návrh však narazil na ostrý nesouhlas ze strany jezdců. Jejich argument je pochopitelný: emotivní reakce jsou nedílnou součástí závodění a omezení možnosti se vyjádřit "od plic" by mohlo negativně ovlivnit jejich výkon především ze strany psychiky.

"Jsme lidé, ne roboti. Emoce jsou součástí našeho sportu a někdy prostě reagujeme spontánně. Myslím, že by mělo být pochopení pro to, co prožíváme na trati," prohlásil sedminásobný mistr světa F1 Lewis Hamilton.

Podobný názor sdílí i většina dalších jezdců, kteří považují přístup prezidenta FIA za přehnaný a odtržený od reality závodního prostředí.

Dalším kontroverzním bodem byl Sulajímův výrok, že jezdcům nepřísluší zasahovat do způsobu, jakým FIA řídí motoristický sport. Tento komentář byl vnímán jako arogantní a neuctivý vůči těm, kteří jsou hlavními aktéry na trati.

"Jsme ti, kdo riskují své životy na trati. Myslím, že máme právo vyjádřit svůj názor na to, jak je náš sport řízen," prohodil čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel.

S Němcem souzní i další jezdci. Jim vadí fakt, že při rozhodování o pravidlech a směřování sportu často nejsou brány v úvahu zkušenosti a názory přímých aktérů závodů.

Kritici také poukazují na Sulajímův způsob vedení FIA, který označují za autokratický. Pod vedením rodáka ze Spojených arabských emirátů došlo k několika kontroverzním rozhodnutím, která přijal bez konzultace s klíčovými zainteresovanými stranami.

Například zavedení nových technických pravidel formule 1 oznámila FIA bez předchozího projednání s týmy, což vyvolalo nevoli a zmatek.

"Očekáváme transparentnost a dialog. Rozhodnutí, která ovlivňují celý sport, by měla být přijímána společně, ne jednostranně," ozval se boss Red Bullu Christian Horner

63letý manažer si však kritiku nijak nepřipouští a říká, že jeho cílem je zlepšit sport a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost.

"Mým úkolem je chránit integritu motoristického sportu a zajistit, aby byl spravedlivý a bezpečný pro všechny účastníky. Někdy to vyžaduje nepopulární rozhodnutí," uvedl v jednom z rozhovorů.

Dodal také, že je otevřený konstruktivní kritice a dialogu, ale že konečná rozhodnutí musí být v souladu s nejlepšími zájmy sportu jako celku.

Nicméně, někteří pozorovatelé poukazují na to, že Sulajímův přístup může vést k odchodu klíčových hráčů v motoristickém sportu a poškodit image FIA.

Jean Todt, bývalý prezident světové motoristické federace, prohlsil: "Vedení tak komplexní organizace, jako je FIA, vyžaduje schopnost naslouchat a spolupracovat. Autoritářský přístup může vést k rozdělení a oslabení sportu."

Sulajímovo vedení automobilového sportu zneklidňuje také fanoušky rychlých kol. Na sociálních sítích se stále více objevují komentáře kritizující nedostatek transparentnosti a obavy z toho, že sport ztrácí svůj původní charakter.

"Mám pocit, že se formule 1 vzdaluje tomu, co ji dělalo tak fascinující. Přílišná regulace a omezení emocí jezdců jí ubírají na autentičnosti," napsal jeden z fanoušků na síti X.

Navzdory rostoucí kritice Sulajím nadále prosazuje své vize. Zdůrazňuje potřebu inovací, bezpečnosti a udržitelnosti.

"Musíme se dívat dopředu a přizpůsobit se měnícím se podmínkám. To znamená zavádět nové technologie, dbát na ekologii a zajistit, aby náš sport byl přístupný pro nové generace," uvedl v nedávném prohlášení.

Otázkou zůstává, zda Sulajím dokáže najít rovnováhu mezi svými ambiciózními plány a potřebou spolupráce s těmi, kteří tvoří srdce motoristického sportu.

Bez podpory jezdců, týmů a fanoušků by totiž jakékoli reformy mohly ztratit svůj smysl a vést k dalšímu rozdělení v už tak polarizované komunitě motoristického sportu.