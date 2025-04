"Sport smrti" mu vzal syna. Teď slavný boxer nechce, aby druhý znovu riskoval

Chris Eubank starší se ostře staví proti zápasu svého syna s Conorem Bennem. Trauma ze smrti mladšího syna Sebastiana stále nezmizelo.

Chris Eubank starší, legendární britský boxer s vytříbeným stylem a hlasem, který bylo vždycky možné poznat na první poslech, se znovu ocitl ve středu pozornosti. Tentokrát ne kvůli sobě, ale kvůli svému synovi.

Chris Eubank junior má před sebou vysoce sledovaný zápas s Conorem Bennem, synem další britské boxerské ikony Nigela Benna. Ale zatímco fanoušci odpočítávají dny do jejich sobotního střetu, Eubank senior otevřeně žádá: "Ten zápas se nesmí konat. Nechci pohřbívat dalšího syna."

Eubank starší v rozhovorech nešetří emocemi. Za jeho výbušnými prohlášeními ale stojí hluboká osobní tragédie. V červenci 2021 náhle zemřel jeho nejmladší syn Sebastian. Bylo mu pouhých 29 let.

Sportovec, filozof a vegetarián zemřel v Dubaji, kde žil, pouhých pár dní po narození svého syna. Prvotní zprávy mluvily o srdečním selhání způsobeném neodhalenou vrozenou vadou, ale v očích Eubanka staršího je jeho smrt stále neoddělitelně spjatá s boxem.

"Můj syn přišel o život kvůli boxu," řekl otevřeně. "Byl to skvělý mladý muž, zdravý, silný, ale něco v tom sportu ho zničilo. Nechci ztratit další dítě."

A právě to je kořen jeho odporu proti plánovanému zápasu mezi jeho druhým synem Chrisem a Bennem.

Tento duel měl původně proběhnout už v roce 2022, ale byl odložen kvůli soupeřově pozitivnímu dopingovému testu na zakázaný hormon klomifen. Teď se ale duel znovu blíží - s veškerým napětím, slávou a také s kontroverzí, kterou si box stále nese.

Eubank junior se k věci staví profesionálně a s odstupem. Tvrdí, že otcovy pohnutky chápe, ale jde svou vlastní cestou. "Vím, co můj táta prožívá. Ale já jsem bojovník. Jsem na tohle připraven. Jsem zdravý a v nejlepší formě života," řekl nedávno britským médiím.

Zápas s Bennem vnímá jako výzvu a pokračování dlouholeté rivality mezi rodinami Bennových a Eubankových, která sahá až do 90. let.

Nigel Benn a Chris Eubank senior se tehdy utkali dvakrát. První duel skončil vítězstvím Eubanka, druhý remízou. Rivalita se přenesla do další generace. A zápas mezi jejich syny měl být jakýmsi symbolickým pokračováním tohoto příběhu.

Ale Eubank senior v tom vidí něco zcela jiného: "Tenhle sport je krutý. A Bennův syn? Ten už měl dopingový škraloup. Kdyby se cokoli stalo mému synovi v ringu proti někomu, kdo si pomáhá zakázanými látkami, nikdy bych si to neodpustil. Nikdy."

Nejde ale jen o strach otce, který už jednou musel jít na pohřeb svého dítěte. Jde i o otázku regulací, bezpečnosti v profesionálním sportu a o sílu tradic, které někdy vedou spíš k neštěstí než k hrdinství.

58letý Eubank senior už dříve otevřeně přiznal, že box vnímá jako "sport smrti". "Když vstoupíte do ringu, nikdy nevíte, jestli se z něj vrátíte domů. Moje děti byly vychovány v duchu disciplíny a cti. Ale box je stále box. A já už jsem jednoho syna ztratil."

Chris junior ale odmítá ustoupit. Je mu 35 let a hodiny tikají. V posledních letech zažil porážku od Liama Smitha, ale i velkolepou odvetu. Tvrdí, že souboj s Bennem není jen o penězích nebo jménu, ale i o satisfakci. "Tohle je osobní. Vím, že Conor mě chce zničit. A já chci porazit jeho. Je to víc než zápas, je to válka rodin."

Fanoušci jsou rozdělení. Někteří podporují juniora, jiní dávají za pravdu otci. Na internetu se množí komentáře typu: "Eubank senior ví, o čem mluví. Když on říká, že zápas nemá být, měli bychom ho poslechnout."

Jiní ale říkají: "Chris junior je dospělý. Ví, co dělá. Táta ho nemůže držet celý život za ruku."

Zápas je naplánován na tuto sobotu večer na fotbalovém stadionu Tottenhamu Hotspur na severu Londýna. A pokud se opravdu stane skutečností, bude to víc než sportovní událost.

Bude to střet emocí, historie, bolesti i odhodlání. A bude to zároveň připomínka, že za každým úderem v ringu se může skrývat daleko hlubší příběh, než kolik ukáže konečné skóre duelu mezi provazy.