Já a česká jednička? To označení strašně nemám rád, vysvětluje Hornig

Biatlonista Vítězslav Hornig překvapil posunem v sezoně sám sebe, za novou českou jedničku se ale nepovažuje.

Na mistrovství světa v Lenzerheide vyhlíží dnešní debut ve sprintu (od 15:05) a povzbudilo ho i středeční nečekané stříbro ze smíšené štafety. V rozhovoru s novináři řekl, že mu ke zlepšení pomohla řada změn a ve volném čase rád sleduje fotbal, přičemž fandí Barceloně.

"Je to jiné," komentoval Hornig situaci, kdy vyrazí do dnešního závodu z pozice 20. závodníka průběžného pořadí Světového poháru.

"Už se na to ale těším, protože vloni jsem sprint jet nemohl. Byl jsem jen náhradník a počítalo se se mnou až na vytrvalostní závod. Ze sprintu se dá vybudovat dobrá výchozí pozice do stíhačky. Doufám, že se mi to povede," podotkl.

Pětadvacetiletý rodák z Jilemnice udělal z českých biatlonistů v sezoně největší posun. Zatímco do tohoto ročníku získal ve Světovém poháru pouze bod za loňské 40. místo ve stíhacím závodě v Ruhpoldingu, nyní jich má už 258 a třikrát byl v první desítce.

Pozici české jedničky ale neřeší. "Já to označení strašně nemám rád. Je to má první sezona, kdy se mi daří nějaké stabilnější výsledky, na které se dá trochu koukat, takže bych to tak rozhodně nenazýval," uvedl Hornig.

Připustil však, že výkony překvapil sám sebe. "Nějaké moje střízlivé očekávání před sezonou bylo, že bych chtěl jezdit pravidelně pro body. Sbírat to po troškách a pravidelně tam být. Že se mi ale povedou výsledky, jaké se povedly, to jsem rozhodně nečekal," doplnil.

Hornigovi pomohla k vzestupu řada změn. S Norem Perem Öyivindem Torvikem zapracoval na technice běhu, před sezonou zhubl čtyři kilogramy a pomohly mu také častější kempy ve vysokých nadmořských výškách.

"Byl to komplexní balíček změn, který jsme udělali. Není to tak, že by to bylo jen o jednom faktoru. Těch změn se stalo moc a muselo se sejít vše dohromady," řekl.

Podle trenéra Ondřeje Moravce postavil Hornig rychlým vzestupem na hlavu všechny tabulky a předpoklady. Vysloužil si i respekt zahraničních soupeřů.

"Na recept se mě nikdo neptá. Panuje tu ale přátelské prostředí. Všichni si ty výsledky přejou a navzájem si pogratulujeme. I tady si mě na začátku tréninku odchytl na střelnici Jakov Fak, se kterým jsme se po štafetě nestihli úplně potkat, a dodatečně nám přál ke stříbru z mixu," uvedl Hornig.

K psychické pohodě mu pomáhají i záliby mimo sport. Sleduje hlavně fotbal a byl rád za konec zimní přestávky a návrat evropských soutěží.

"V Česku nejsem fanouškem nějakého klubu, ale v Evropě fandím všem a hlavně Barceloně," řekl Hornig. "Začal jsem jí fandit za dob Messiho a líbí se mi teď, kolik si vytahují mladých hráčů z akademie a umí je zapracovat do týmu. To mě strašně baví, když vidím, jak takhle tým funguje," doplnil.