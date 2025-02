Připadala jsem si jako turista, líčí nejlepší z Češek, 39. Charvátová

Biatlonistka Lucie Charvátová po 39. místě ve sprintu na mistrovství světa v Lenzerheide litovala, že nevyužila lepších podmínek na střelnici.

Před závodem, který se jel za vytrvalého sněžení, si říkala, že by mohlo jít o její den, a připomněla si pět let starý bronz z Anterselvy, jenže doplatila na čtyři trestná kola. V rozhovoru s českými novináři řekla, že mohla sprint zvládnout lépe.

"Je to škoda, protože paradoxně podmínky na mou střelbu byly dobré a já toho nedokázala využít," uvedla Charvátová. "Vleže to byly dvě rány z nejistoty - první a poslední. Takže lehká nervozita, urvané na spoušti a trošičku blbosti. Ta ležka mohla jít líp a vlastně i stojka. Myslím, že to nebylo až tak špatné, ale nějak jsem se v tom necítila," doplnila.

Dvaatřicetiletá rodačka z Hradce Králové měla 26. běžecký čas, i na lyžích ale od sebe čekala víc.

"Připadala jsem si jako turista, nebo jako když jedu trénink. Vůbec mi nelezly tepy nahoru. Zvlášť v posledním kole to byla totální brzda. Síly mi docházely strašně rychle a vůbec mi to nepřišlo jako závod mistrovství světa," podotkla Charvátová.

Trať se podle ní nebořila, přesto doplácela na vytrvalé sněžení. Po spadnutí nových vloček nebyly lyže tak skluzné.

"Co krok, to jsem se na tom zadrhla. Nebylo to dobré. Včera jsem spekulovala, jestli by třetí skupina mohla být výhodná, ale asi bohužel nebyla," řekla Charvátová.

I umístění na konci čtvrté desítky ale zaznamenalo nejlepší český výsledek v závodě a byla také nejlépe hodnocenou závodnicí se čtyřmi trestnými koly.

"V jednu chvíli jsem měla nahnáno, abych vůbec jela stíhačku. Takže jestli je to takhle, tak to až tak špatné není. Tím pádem mě ale o to víc mrzí ty střelecké položky. Musím opravdu říct, že jsem to neměla těžké. Dalo se to zvládnout líp," uvedla česká závodnice.

Před startem si i připomínala pět let starý bronz z Itálie. Také tehdy využila specifické podmínky, v nichž řada favoritek chybovala.

"Jak jsme od začátku nevěděli, jaké podmínky budou, tak jsem si říkala: 'Tohle znám, tohle je můj den. Teď najednou přestane foukat, vysvitne sluníčko, trať se umydlí, zlepší se to a zezadu to bude dobré'. Ale bohužel bylo pořád stejně, ne-li hůř, takže se mé přání nevyplnilo," řekla Charvátová.

Do nedělního závodu odstartuje s odstupem téměř minuty a půl na první desítku, chtěla by ale zabojovat o vylepšení stávající pozice.

"Zítra půjdu na lehký trénink, půjdu si zastřílet a hlavně doufám, že v neděli budou už podmínky trošku stabilnější. Mohlo by svítit sluníčko, být mráz a mohlo by to být tvrdé. Nicméně ta ztráta je poměrně velká, takže nemůžu udělat žádnou velkou chybu, abych se vůbec nějak klasifikovala," doplnila Charvátová.