Z Češek bodovala jen Davidová. Sprint v Novém Městě ovládla Olsbuová Röiselandová

České biatlonistky se ve sprintu Světového poháru v Novém Městě na Moravě mezi nejlepší neprosadily. Markéta Davidová obsadila se dvěma chybami na střelnici 16. příčku. Ztratila více než minutu na vítěznou Norku Marte Olsbuovou Röiselandovou, která byla při střelbě přesná.

"Za dvě je moc. Na druhou stranu to byly dvě jedničky, což se může stát. Nehroutím se z toho, ale mohlo to být veselejší. Na trati jsem se cítila dobře a myslím, že jsem měla dobré lyže. V sobotu se tam pokusíme nechat zase všechno," řekla novinářům Davidová a chválila si i podporu 19.600 fanoušků. "Je to masakr. Zažily jsme to kvůli covidu bez diváků a tohle je mnohem lepší. Líbí se mi, že navíc fandí úplně všem," doplnila.

Davidová solidně běžela, když měla sedmý čas se ztrátou necelé půlminuty na nejrychlejší Slovinku Anamariji Lampičovou. Po každé položce však jednou kroužila na trestném kole a od první desítky ji dělilo 25,3 sekundy.

"Pokud nebudou na střelnici nuly, tak top výsledek nebude. Na trati to bylo dobré a střelba 1+1 není špatná, ale to pole je tak vyrovnané, že pokud chceme být ve špici, musí to být s nulami," uvedl asistent trenéra Jiří Holubec.

Tereza Voborníková musela na tři trestná kola a skončila na 41. místě. "Atmosféra byla neuvěřitelná. Ještě se mi nikdy nestalo, že by mi někdo takhle fandil. Na střelnici jsem se snažila soustředit na sebe, ale bohužel jsem tu zatím všechny tréninky bojovala se střelbou vleže a ani dnes jsem nebyla schopná se s tím lépe popasovat," řekla Voborníková.

Jedinou přesnou střelkyní v českém týmu byla Jessica Jislová, která ale při návratu po zranění nestačila běžecky a na 44. pozici rovněž nebodovala. "Na trati to bylo náročné. Je vidět, že jsem měla pauzu. Více jsem se však bála střelby, protože jsem dlouho nestřílela v žádné zátěži. Jsem ráda, jak jsem si to zvládla pohlídat. Odvedla jsem to, na co teď mám a budu se snažit to v příštích pár závodech ještě vylepšit," prohlásila Jislová.

Výborně si v úvodních dvou kolech vedla Lucie Charvátová. Po nule vleže útočila na pozici v elitní desítce, ale pak trefila jen dvě z pěti ran vestoje a zařadila se na 49. místo

Stejně jako ve čtvrtečním sprintu mužů patřily nejvyšší příčky Norsku. Trojnásobná olympijská vítězka z Pekingu a úřadující šampionka Světového poháru Olsbuová Röiselandová oslavila první triumf v seriálu po lednovém návratu k závodům po vleklých zdravotních potížích. Dvacet a půl sekundy za ní skončila Ingrid Landmark Tandrevoldová, která doplatila na jedno trestné kolo. Stejnou střeleckou bilanci měla bronzová Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová, jež byla o dalších devět sekund zpět.

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Ženy - sprint (7,5 km): 1. Röiselandová 19:28,4 (0 tr. okruhů), 2. Tandrevoldová (obě Nor.) -20,5 (1), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -29,3 (1), 4. Wiererová (It.) -35,4 (1), 5. Voigtová -36,7 (0), 6. Herrmannová-Wicková (obě Něm.) -38,5 (1), …16. Davidová -1:08,2 (2), 41. Voborníková -1:50,4 (3), 44. Jislová -1:53,9 (0), 49. Charvátová -2:05,8 (3), 75. Vinklárková (všechny ČR) -3:13,6 (3).

Průběžné pořadí (po 15 z 21 závodů): 1. Simonová (Fr.) 843, 2. E. Öbergová (Švéd.) 735, 3. Vittozziová (It.) 675, 4. Wiererová 653, 5. Herrmannová-Wicková 628, 6. Tandrevoldová 552, …8. Davidová 520, 30. Jislová 134, 53. Voborníková 50, 77. Václavíková 2, 78. Charvátová 1.