Liga mistrů na Vysočině, okresní přebor v Koreji. Češi nenadchli, ale jejich série trvá

před 1 hodinou

Třicet tisíc nadšených diváků v Novém Městě na Moravě, pár desítek nesměle povzbuzujících fanoušků v Pchjongčchangu. Biatlonový Světový pohár může mít dvě zcela odlišné tváře.

Praha/Pchjongčchang - Tristní atmosféra, jen pár desítek diváků na stadionu, kolem trati vůbec nikdo. Žádné oslavy jednotlivých střeleckých zásahů, ale nezvyklé hrobové ticho. Biatlon se v Jižní Koreji po divácké stránce propadl na dno.

O žádném hladu po stále populárnějším sportu nebylo v Pchjongčchangu ani vidu, ani slechu. Při srovnání divácké kulisy při prosincovém Světovém poháru na Vysočině a o uplynulém víkendu v jihokorejských horách Tchebek můžeme s čistým svědomím mluvit jako o rozdílu mezi fotbalovou Ligou mistrů a okresním přeborem.

"Moc fanoušků tam opravdu nebylo, většina dorazila z Ruska. Prostě biatlon tady není takovým fenoménem jako v Evropě," stručně okomentovala nulovou atmosféru Gabriela Koukalová.

Závodníci brali situaci takovou, jaká je. Nic jiného jim ani nezbývalo. Někteří se podivovali nad smyslem podobných klání. Jiní vtipkovali, že alespoň lépe slyšeli pokyny trenérů. A všichni bez výjimky moc dobře věděli, že si hlavní cíl sami pro sebe splnili. Vyzkoušeli si totiž tratě, na kterých se příští rok bude bojovat o olympijské medaile.

Pozdní příjezd nadělal velké problémy

Český tým nemůže být zcela spokojen, výkony jednotlivých reprezentantů byly kulantně řečeno nevyrovnané. V individuálních závodech se do elitní desítky podívala jen Gabriela Koukalová ve stíhacím závodě, když dojela osmá.

Na suverénku sezony Němku Lauru Dahlmeierovou ale ztratila další výrazné kvantum bodů a boj o obhajobu velkého křišťálového glóbu je tak s největší pravděpodobností definitivně ztracen. Smutnit ale netřeba. Cíl sezony největší česká hvězda nadmíru splnila na světovém šampionátu ziskem tří medailí.

Jak přiznali trenéři, na horších výsledcích týmu se zásadně podepsala zřejmě nepříliš dobře promyšlená logistika. "Možná, že náš příjezd už byl za hranou," připustil kouč Zdeněk Vítek.

Například Němky byly v Koreji už od pondělí a stihly se aklimatizovat dokonale. Český tým v pondělí teprve zahájil třicetihodinovou cestu do dějiště závodů.

Už se zdálo, že úspěšná česká série končí

Reprezentace dorazila do Pchjongčchangu na poslední chvíli a biatlonisté prakticky po celou dobu jihokorejského dobrodružství bojovali s únavou. Veronika Vítková dokonce po odstoupení ze stíhačky musela být krátce hospitalizována v nemocnici a nezúčastnila se nedělní štafety.

"Měla potíže s dýcháním, teď už je naštěstí s námi. Na dálku jsme její zdravotní stav konzultovali s naším lékařem Vladimírem Dobešem. Verča si už může zkusit i drobnou fyzickou zátěž," uklidnil fanoušky Vítek v neděli v rozhovoru pro oficiální web českého biatlonu.

Vítková tak už mohla s úsměvem blahopřát svým kolegyním ke štafetovému bronzu. Češky se vyrovnaly i s trestným kolem Lucie Charvátové a dokázaly dojet na třetím místě. Na poslední chvíli tak odvrátily hrozbu ukončení české medailové série.

Tým šéftrenéra Ondřeje Rybáře totiž od zastávky v ruském Chanty-Mansijsku loni v březnu dokázal z každého Světového poháru přivést alespoň jedno umístění na stupních vítězů. Nyní tedy Česko prodloužilo šňůru díky Jislové, Puskarčíkové, Charvátové a Koukalové už na devět úspěšných zastávek v řadě.

"Mám radost jak z výkonu a bojovnosti holek, tak i ze skutečnosti, že jsem ani tady daleko v Asii nepřerušili šňůru našich týmových pódiových umístění," zhodnotil Vítek.

Nejspokojenější byl Moravec, zůstal v Evropě

Mezi muži překvapil svým nejlepším výsledkem kariéry Tomáš Krupčík, který dojel ve sprintu devatenáctý. Vyloženě zklamal Michal Krčmář, v obou individuálních závodech až devětačtyřicátý. Do dvacítky se nepodíval ani Michal Šlesingr, jenž navíc prožil nepříjemnost ve štafetě, když po pádu zlomil obě hole.

"Na rovince před sjezdem jsem chytil pravou lyží hranu a sám sebe jsem podrazil," popsal eskapádu zkušený Čech.

Zdaleka nejspokojenější tak musel být Ondřej Moravec. Ten se rozhodl dát přednost IBU Cupu ve Finsku a tam potvrdil skvělou formu. Vyhrál vytrvalostní závod a ve stíhačce skončil stříbrný.

"Plánoval jsem to vlastně už loni po sezoně, když jsem viděl termínovku, jak je to v Koreji krátká doba na aklimatizaci. To se ještě mělo odlétat v sobotu a nakonec se letělo až v pondělí, to pro mě bylo nepředstavitelné," vysvětlil Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ligu mistrů nezažijí ani v Kontiolahti

Ostatní členové reprezentačního áčka teď odcestují za ním. Právě ve finském Kontiolahti se totiž už v pátek jedou další závody Světového poháru. Těšit se biatlonisté mohou na přece jen o něco bouřlivější atmosféru. Byť biatlonovou Ligu mistrů jako v Novém Městě na Moravě nezažijí ani tam.

"Finy biatlon netáhne. Je to tu takové ponuré, prostředí zvláštní, blízko do Ruska, takže jsou tu spíš ruští fanoušci než domácí," informoval Moravec o další zastávce biatlonového kolotoče.

Jestli tam Češi navléknou už desátý korálek na šňůru úspěšných výletu si musíme pár dní počkat. Tichá jihokorejská epizoda budiž zapomenuta.

autor: Aleš Vávra | před 1 hodinou