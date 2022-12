"Bylo to spíš bruslení." Krčmář mluvil po stíhačce o nebezpečné trati

Biatlonista Michal Krčmář skončil jedenáctý ve stíhacím závodě Světového poháru v Annecy. Jednatřicetiletý rodák z Vrchlabí doplatil na tři střelecké chyby a pohoršil si oproti startu o pět příček.

Posun o dvanáct míst se naopak povedl Jessice Jislové, která dojela navzdory nepřesné poslední ráně čtrnáctá a zaznamenala nejlepší výsledek sezony. Poprvé v této zimě vyhráli Nor Sturla Holm Laegreid a Švédka Elvira Öbergová.

Markéta Davidová klesla oproti startu o deset míst a po dvou trestných kolech obsadila 26. místo. V pořadí seriálu zůstala sedmá. Bodoval ještě Tomáš Mikyska, jenž skončil po třech chybách šestatřicátý. Jakub Štvrtecký minul čtyři terče a dojel na 45. místě.

Start mužského závodu pořadatelé o čtvrt hodiny odložili, protože po mrazivé noci ještě upravovali trať. Šestý muž čtvrtečního sprintu Krčmář do něj vyrazil s minutovou ztrátou na lídra Johannese Thingnese Böa. Český biatlonista udržel šestou příčku po bezchybné první položce vleže. Na dalších třech zastávkách ale vždy jednou minul a z první desítky vypadl. Přesto si dojel pro druhý nejlepší výsledek sezony a v Annecy pro maximum ze stíhacích závodů.

"Trať byla ráno obrovsky nebezpečná, ty sjezdy se ve finále nedaly ani jezdit. Organizátoři dělali, co mohli, aby se to vůbec uskutečnilo. Bylo to spíš bruslení, ale to měl každý, museli jsme se s tím vypořádat. Zrychlil jsem střelbu a hned tam vyskákaly jedničky. A ty jsou v téhle konkurenci, kdy se chce člověk posouvat dopředu, moc," řekl Krčmář České televizi.

Pětadvacetiletý Laegreid po startu z druhého místa oslavil desáté vítězství v kariéře. Na střelnici chyboval jednou. Při závěrečné položce vestoje využil dvou nepřesností vedoucího krajana Vetleho Sjastada Christiansena a zvítězil o 24,6 sekundy. Trojnásobný vítěz SP Bö neprodloužil sérii pěti vítězství, doplatil na dvě trestná kola a až 27. běžecký čas.

Osmadvacetiletá Jislová potvrdila, že se jí v Annecy daří, a po loňském 12. místě byla ve stíhačce jen o dvě příčky horší. Šestadvacátá žena ze sprintu se probojovala dopředu díky třem bezchybným položkám, o lepší umístění se připravila až v závěrečné "stojce". Minula poslední terč.

Nejhorší výsledek v sezoně zaznamenala Davidová. Biatlonistka z Janova nad Nisou minula hned první ránu a na trestné kolo musela i po úvodní střelbě vestoje. Doplatila také na 38. běžecký čas.

Elvira Öbergová vyhrála stíhačku v Annecy podruhé za sebou a připsala si pátý individuální triumf. Na střelnici jako jedna ze čtyř závodnic nechybovala a po startu z osmé příčky zvítězila o 20 sekund před Lisou Vittozziovou z Itálie. Třetí byla domácí Julia Simonová a udržela vedení v SP.

SP v biatlonu v Annecy (Francie) - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Laegreid 29:44,1 (1 trest. okruh), 2. Christiansen -24,6 (2), 3. J. T. Bö (všichni Nor.) -35,8 (2), 4. Fabien Claude (Fr.) -43,7 (2), 5. Andersen (Nor.) -54,1 (1), 6. Samuelsson (Švéd.) -1:03,6 (2), …11. Krčmář -1:36,8 (3), 36. Mikyska -3:54,9 (3), 45. Štvrtecký (všichni ČR) -4:38,9 (4).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 21 závodů): 1. J. T. Bö 539, 2. Laegreid 490, 3. Jacquelin (Fr.) 292, 4. Ponsiluoma (Švéd.) 263, 5. Samuelsson 263, 6. Christiansen 240, …15. Krčmář 180, 34. Štvrtecký 59, 40. Mikyska 41.

Ženy (10 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 29:42,4 (0), 2. Vittozziová (It.) -20,4 (2), 3. Simonová (Fr.) -46,9 (3), 4. Tandrevoldová (Nor.) -1:19,9 (3), 5. Wiererová (It.) -1:51,9 (3), 6. Perssonová (Švéd.) -1:56,1 (1), …14. Jislová -3:11,9 (1), 26. Davidová (obě ČR) -3:42,1 (2).

Průběžné pořadí SP (po 7 z 21 závodů): 1. Simonová (Fr.) 396, 2. Vittozziová 357, 3. E. Öbergová 345, 4. Hermannová-Wicková (Něm.) 336, 5. Tandrevoldová 318, 6. Perssonová 304, …7. Davidová 266, 37. Jislová 54, 53. Voborníková 19, 63. Václavíková 2.