Přítelkyně Tarjeie Böho terčem rasistů. Zprávy chodily i z Česka, řekl biatlonista

Vyostřená debata o rasismu zabloudila také do světa biatlonu. Hvězdný Nor Tarjei Bö a jeho přítelkyně Gita Simonsenová veřejně vystoupili a popsali svou zkušenost. Poté co vyšlo najevo, že spolu chodí, zasypaly mladou Norku na sociálních sítích rasistické útoky.

Jednatřicetiletý Bö prozradil, že zlé zprávy přicházely ze všech koutů Evropy, především tedy ze států, kde se biatlon těší největší popularitě. "Z Ruska, Německa nebo Česka, samozřejmě z Norska také. Zaskočilo mě to," uvedl starší bratr současného vládce Světového poháru Johannese pro stanici TV2. Rasisté nazývali jeho přítelkyni cikánkou, vulgárně jí nadávali nebo například litovali, že typickému Norovi nikdy nedá blonďaté děti. "Vždycky jsem věděl, že máme velký problém s rasismem. Hodně lidí si v Norsku myslí, že se nás to netýká. Tohle byla připomínka, že je to všude," dodal biatlonista. Byl to právě on, koho nechutné vzkazy pořádně naštvaly. Situaci chtěl řešit, jeho přítelkyně Gita, jejíž matka je z jihoamerické Guyany, byla naopak zdrženlivější. "Chtěl jsem s tím jít okamžitě ven, nějak se k tomu vyjádřit. Byl jsem vzteklý. Gita to ale řešit nechtěla. Teď s odstupem nějakého času, bez emocí a v kontextu toho, co se na světě děje, je to přirozenější," uznal nakonec Bö, vítěz celkového pořadí Světového poháru z roku 2011. I proto, že se s rasismem sám setkal, dokáže se dobře vcítit do aktuálních rasových nepokojů ve Spojených státech amerických. "Kdo se s tím přímo nesetkává, není schopný to plně chápat. Gita je jen jedním z mnoha příkladů. Rasismus získává reálnější obrysy až ve chvíli, kdy se přímo dotkne těch, které milujete." "Musíme se ke každému člověku chovat s respektem, bez předsudků. S rasismem musíme skoncovat," uvedl Bö.