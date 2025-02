Bellingham vyjel na sudího a byl vyloučen. Real ztratil, Atlético toho nevyužilo

Fotbalisté vedoucího Realu i druhého Atlética ve 24. kole španělské ligy uhráli shodně v oslabení pouze nerozhodné výsledky 1:1 a v neděli se může ujmout vedení v soutěži Barcelona.

Atlético hrálo proti Celtě Vigo už od páté minuty bez vyloučeného Barriose, Real v Pamploně přišel ve 39. minutě o Bellinghama, po změně stran i o vedení a na vítězství v La Lize čeká už tři kola.

Oba madridské celky nadále dělí bod, Barcelona před zápasem s Vallecanem ztrácí na Real tři.

Real poslal do vedení Mbappé. V 15. minutě dorazil centr Valverdeho a skóroval ve třetím soutěžním utkání za sebou. Francouzský útočník vstřelil 17. ligový gól v sezoně a v tabulce střelců stíhá Lewandowského z Barcelony (19).

Před přestávkou byl ale po hádce s rozhodčím vyloučen Bellingham. "Nechci zacházet do detailů, co bylo řečeno, ale rozhodčího jsem neurážel a doufám, že si záznam prohlédnou, protože šlo o nedorozumění. Ale i tak jsem tady, abych se týmu omluvil," řekl anglický záložník médiím.

Pamplona početní výhodu využila. V 58. minutě vyrovnal z penalty Budimir, jehož ve vápně fauloval Camavinga.

Barrios oslabil Atlético po tvrdém faulu na Lópeze. Celta přesilovku využila až v 68. minutě, kdy Le Normand ve vápně fauloval Iglesiase a pokutový kop s přehledem proměnil kapitán Aspas. "Rojiblancos" přesto dokázali bodovat. V 82. minutě se po třech minutách na hřišti prosadil střídající Sörloth a s devíti góly se osamostatnil na čele klubové tabulky střelců.

Trenér Atlética Diego Simeone snahu svých svěřenců ocenil. "Kdybych měl hodnotit od 1 do 10, musím svým hráčům dát jednoznačně 10," řekl na tiskové konferenci.

"Hrát téměř 90 minut oslabeni o jednoho hráče je něco, co jsem viděl málokdy, a oni dokázali dobře bránit, kontrolovali útoky soupeře, který hraje agresivně dopředu. Kluci jsou v dobrém rozpoložení a to, co jsem tam viděl po červené kartě, byli gladiátoři," dodal čtyřiapadesátiletý kouč.

Valencie na hřišti pátého Villarrealu uhrála remízu 1:1 a opustila pásmo sestupu. Domácí poslal v prvním poločase do vedení Gueye, po přestávce srovnal střídající Sadiq a prodloužil týmu sérii bez porážky na tři zápasy.

Španělská fotbalová liga - 24. kolo:

Leganés - Alavés 3:3 (29. a 37. obě z pen. Raba, 88. Haddádí - 50. z pen. a 68. Joan Jordán, 25. García), Pamplona - Real Madrid 1:1 (58. Budimir z pen. - 15. Mbappé), Atlético Madrid - Celta Vigo 1:1 (82. Sörloth - 68. Aspas z pen.), Villarreal - Valencie 1:1 (32. Gueye - 84. Sadiq).

Tabulka: