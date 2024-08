Propíraná alžírská boxerka postoupila do finále. Soupeřce z Thajska nedala šanci

Češi na Hlinka Gretzky Cupu deklasovali Němce, zářil Benák

Česká hokejová reprezentace do 18 let deklasovala ve svém druhém utkání na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu Německo 7:3 a po druhé výhře má jistý postup do semifinále. Dalším skvělým výkonem se…

Přečíst zprávu