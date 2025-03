Z porážky se Kvitová sbírala týden. Zbytečně hazarduje se svým jménem, míní Koukalová

Opět vyhrála první set, opět soupeřku trápila, nakonec ale Petra Kvitová i při druhém vystoupení na okruhu po svém comebacku prohrála zápas úvodního kola. Dvouapůlhodinové bitvy jí dávají pořádně zabrat, z porážky v Austinu se prý dostávala týden. Ve světě tenisu tak začíná rezonovat otázka, zda měla dvojnásobná wimbledonská šampionka s návratem dobrý nápad.

V sobotu tenistka z Fulneku oslaví 35. narozeniny. Tedy věk, ve kterém spousta hráček WTA užívá zasloužený sportovní důchod, nebo ho má minimálně v plánu.

A někdejší světová dvojka se rozhodla naopak vrátit a s půlročním synkem po svém boku znovu začít objíždět turnaje, znovu si užít kolotoč, který nabízí tenisový svět.

Ve středu přidala po vystoupení v Austinu i druhý zápasový zářez v Indian Wells a opět se stejným výsledkem, porážka ve třech setech a téměř dvouapůlhodinový boj.

"Musím říct, že jsem byla docela i překvapená sama za sebe, že to asi nebyla taková ostuda. Myslím si, že jsem nehrála špatně, samozřejmě fyzicky to bylo mnohem náročnější," uvedla v rozhovoru pro Canal+ Sport 2 Kvitová.

Hráčka, která byla celou kariéru pověstná tím, že raději sbírá ostrá utkání než tréninkové dávky, má za sebou první zatěžkávací zkoušku těla, které v červenci prožilo porod.

"Musím říct, že to byla docela pecka. Cítila jsem celé tělo, ale speciálně jedno místo, což možná vyplývá i z toho, že jsem rodila císařským řezem. Taky jsem se z toho zotavovala asi týden a poprvé trénovala až den před zápasem v Indian Wells," přiznala.

V něm se ve středu dlouho bila s Varvarou Gračovovou z Francie. Zápas se lámal až v koncovce třetí sady, kdy Češka ztratila servis a soupeřka dopodávala na vítězství 6:4.

Zapsala tedy další porážku a může se soustředit na další turnaj, tentokrát na americkou "tisícovku" v Miami, kam také dostala divokou kartu.

Pro některé je ale návrat Kvitové do kočovného tenisového života stále záhadou.

"Moc dobře si pamatuju, když jsme spolu trénovaly, byl u toho tenkrát i její trenér David Kotyza, a bavily jsme se společně o tom, že mně už je 30 let. Petra na to tehdy říkala ´tyjo, to já si nedovedu představit, že bych ve 30 letech ještě hrála tenis´. A podívejte se, najednou v 35 letech zase objíždí turnaje," zavzpomínala expertka Canalu+ Sport Klára Koukalová.

Sama vnímá Kvitovou jako velký idol, který na okruhu dokázal spoustu věcí a je miláčkem národa. Na její návrat má ale vyhraněný názor.

"Moc nechápu, proč se vrací. Za mě zbytečně hazarduje se svým jménem, protože si ji chci pamatovat jako tenisovou legendu. Je to samozřejmě její věc a já jí při její cestě zpět přeju hodně štěstí," dodala.

Kvitová má každopádně ještě spoustu možností, kde prorazit. Po návratu z mateřské může totiž od WTA využít chráněný žebříček, který jí patřil před odchodem za rodičovskými povinnostmi. Využít ho může k přihláškám na 10 turnajů a dva grandslamy.

Zatím ale tyhle žolíky ušetřila, protože na celou jarní americkou šňůru dostala divoké karty od pořadatelů. A dá se očekávat, že další volné vstupenky na turnaje budou následovat.