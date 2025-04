Hollywoodský sen pokračuje. Wrexham se z páté ligy dostal na dohled od Premier League

Velšský klub se pod vedením hollywoodských hvězd zapisuje do dějin anglického fotbalu.

Herci Rob McElhenney a Ryan Reynolds slaví triumf Wrexhamu v anglické League One. | Foto: Reuters

Wrexham AFC, fotbalový klub s více než stoletou historií, zažívá období, o jakém se jeho fanouškům ještě před pár lety ani nesnilo.

V roce 2020 byl klub ještě v páté lize a potýkal se s existenčními problémy. Pak ale přišla nabídka z úplně jiného světa.

Populární herci Ryan Reynolds a Rob McElhenney se rozhodli klub odkoupit a s pomocí dokumentární série "Welcome to Wrexham" rozjet projekt, který je dnes označován za jednu z nejzajímavějších fotbalových pohádek současnosti. Letos slaví třetí postup v řadě a v příští sezoně si zahrají druhou nejvyšší anglickou soutěž - Championship.

Rozhodující moment přišel na konci dubna, když Wrexham porazil Charlton 3:0 a definitivně si zajistil druhé místo v League One, které znamená přímý postup. Bylo to vyvrcholení sezony, v níž se tým držel na špici tabulky dlouhodobě, a potvrzení, že ambice nejsou jen na oko.

"Nikdy jsem nic podobného nezažil. Tohle je zázrak, který jsme ale tvrdě odmakali," řekl trenér Phil Parkinson.

Kapitán James McClean mluvil o historickém momentu a zcela nových výzvách: "Hrát Championship s Wrexhamem je splněný sen. Víme, že to bude těžší než cokoliv předtím, ale nebojíme se."

Úspěch na hřišti jde ruku v ruce s tím, co se děje okolo. Dokumentární série o klubu běží v televizi už třetí sezonu a přitáhla k Wrexhamu globální pozornost.

Ochozy domácího stadionu Racecourse Ground jsou vyprodané, prodeje dresů lámou rekordy a celek letos jen na komerčních příjmech v nižší lize dosáhl částek, které jsou běžné spíše pro týmy o dvě úrovně výš.

"Když jsme do toho šli, věděli jsme, že nás bude každý sledovat," přiznal Reynolds. "Ale chtěli jsme být součástí něčeho opravdového. Dnes jsme hrdí, že můžeme tenhle klub reprezentovat a pomoct mu růst."

Jeho kolega ze světa stříbrného plátna McElhenney k tomu dodal: "Fanoušci jsou všechno. Ten vztah mezi klubem a lidmi ve Wrexhamu je jedinečný. A my jsme jen rádi, že ho můžeme posílit."

Wrexham tak jako první klub v novodobé historii anglického ligového fotbalu dokázal během tří let projít z páté ligy až do druhé. Nadšení okolo týmu neustává a o tom, že by mohlo jít jen o přechodný vzestup, zatím nikdo nemluví. Samozřejmě, Championship je zcela jiná liga - v přeneseném i doslovném smyslu.

Ale lidé ve Wrexhamu už vědí, že i nepravděpodobné sny se mohou splnit. Jak řekl McElhenney při oslavách na stadionu: "Ještě nekončíme."

Největší otázkou teď bude, jak si klub poradí s přechodem do náročnější soutěže, kde ho čekají týmy s daleko vyššími rozpočty i zkušenostmi. Posílení kádru je nevyhnutelné, zároveň ale chce vedení zachovat týmovou soudržnost a duch, který Wrexham vynesl tak vysoko.