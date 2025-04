Souček už není v plánech West Hamu, tvrdí insider. Nový zájemce mu dá víc peněz

Duben 2025 se ukazuje být měsícem, ve kterém se dramaticky mění pozice fotbalisty Tomáše Součka ve West Hamu United. Manažer Graham Potter odstavil dlouholetou českou oporu ze základní sestavy, přestože bez něj tým paběrkuje výrazně víc než s ním. Londýnský insider je přesvědčen, že Součkova kladivářská éra v létě skončí.

Ve čtyřech dubnových duelech anglické Premier League posbíral Souček dohromady pouhých 79 minut. Podobnou pasáž bez vytížení ve svém pětiletém angažmá kapitán českého národního týmu nezažil.

West Ham v dubnu ani jednou nevyhrál a krčí se na nelichotivé sedmnácté příčce, jen o jedno místo nad sestupovým pásmem. Celkově vyhráli Hammers v této sezoně jediný zápas z osmi, ve kterých Souček nefiguroval v základní jedenáctce.

Přesto přibývá v Londýně hlasů hovořících o tom, že se blíží Čechův odchod.

"Souček dal jasně najevo, že nechce odcházet. Klidně by na London Stadium hrál do konce kariéry. Jenže je stále očividnější, že nefiguruje v dlouhodobých plánech klubu pod vedením Pottera," napsal obvykle dobře informovaný a na zdroje blízké klubu napojený web Claret and Hugh.

Angličan Graham Potter v lednu nahradil na lavičce West Hamu neúspěšného Španěla Julena Lopeteguiho. Ve třinácti zápasech ale dokázal pouze třikrát vyhrát a nasbírat třináct bodů.

Otázkou tedy je, zda dokáže nezdary zlomit, jinak by s ním vedení ambiciózního klubu zřejmě nemělo dlouhou trpělivost.

O Součka bude v každém případě v létě zájem, a to i v rámci Premier League. Nebude totiž drahý.

Z kontraktu českého záložníka zbývají uplynout jen dva roky a letos oslavil už třicáté narozeniny. K dispozici by mohl být za 12 až 15 milionů liber, což je příjemná částka vzhledem k tomu, kolik práce odvede a jak nápomocný může být v obou šestnáctkách.

Součkův obrovský bonus tkví ve vstřelených gólech.

V aktuální sezoně už jich nasázel sedm a s celkovým počtem čtyřiatřiceti tref v Premier League mu jich chybí k překonání českého rekordu Patrika Bergera už jen pět.

"West Ham za něj nedostane velké peníze. Třicet milionů nikdo nezaplatí. Jedna vážná nabídka už je ale na stole," citoval Claret and Hugh vyjádření nejmenovaného, zkušeného agenta pohybujícího se v prostředí nejvyšší anglické soutěže.

Podle všech indicií by mělo jít o Everton.

V Anglii panuje všeobecná shoda na tom, že Součka bude chtít získat jeho bývalý trenér David Moyes, který ho v lednu 2020 přivedl do Anglie a udělal z něj v první fázi takřka kultovního hrdinu fanoušků Hammers.

Souček v rámci platové struktury West Hamu zůstává na nižším levelu a potenciální zájemce je připraven nabídnout výrazné navýšení, aby ho odlákal.

"Z různých informací jsme pochopili, že jsou ochotni přidat Součkovi 30 tisíc liber týdně k současnému platu," napsal Claret and Hugh.

Čechova týdenní výplata teď činí 90 tisíc liber (víc než 2,5 milionu korun).

Navíc se předpokládá, že Everton bude v létě mohutně investovat do posil. V prosinci totiž dokončila nákup klubu americká skupina Friedkin Group a Toffees vstoupí do příští sezony na zbrusu novém stadionu.