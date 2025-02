Vyhrocený konflikt s Chorým? Je to s ním těžký, vyměnili jsme si dres, přiznal Suchý

Kapitán fotbalistů Mladé Boleslavi Marek Suchý si navzdory porážce 0:1 znovu užil návrat na hřiště Slavie, která ho vychovala pro velký fotbal. Šestatřicetiletý stoper ozdobil duel mnoha ostrými souboji s Tomášem Chorým, jenž v 63. minutě jediným gólem rozhodl. Suchý se s reprezentačním útočníkem dostal i do několika strkanic, po zápase si ale oba zkušení hráči vyměnili dres.

Suchý se Slavií získal ligový titul v letech 2008 a 2009, následně zamířil na zahraniční angažmá do Spartaku Moskva, Basileje a Augsburgu. Fanoušci Pražanů dnes po závěrečném hvizdu vyvolávali jeho jméno, přestože ho v průběhu duelu po střetech s Chorým i vypískali.

"Je to pro mě vždycky speciální, i když už tam není tolik emocí jako poprvé. Už to i zvládám slušně si to v hlavě srovnat. Cítím, že jsem tady vítaný," řekl Suchý, který se vrátil do české ligy v létě 2021. Bývalý reprezentační kapitán doufá, že se v Edenu představí i v příští sezoně.

"Nedokážu to teď říct určitě, ale myslím si, že to snad nebyl můj poslední zápas," uvedl na přímý dotaz.

Suchý svedl s o hlavu vyšším Chorým nespočet soubojů. Po jednom z nich se oba hráči na zemi navzájem pokopali, sudí Jan Beneš ale vyřešil následnou strkanici domluvou.

"S Chorým je to vždycky těžké, má výhodu ve výšce i ve váze. Už se navzájem známe, dneska se to tam zase trochu vyburcovalo. Ale snažíme se to vždycky vyřešit už na hřišti, jsme oba zkušení hráči. Dnes rozhodl, gratuluji mu ke gólu. Dokonce jsme si po zápase vyměnili dres," usmíval se Suchý.

Mladá Boleslav vstup do jarní části sezony nezvládla, přesto zůstává na šesté příčce. Slavia má v čele tabulky desetibodový náskok na druhou Plzeň, která má k dobru pondělní dohrávku v Olomouci.

"Cítíme, že jsme neodehráli špatné utkání. Věděli jsme, že Slavia je v domácím prostředí nadupaná. Důležité bylo, že jsme hráli kompaktně, i když aktivita nahoru mohla být větší. Rozhodla jedna situace, kdy to tam Slavia silou dotlačila. My měli jednu šanci, jinak jsme si toho moc nevypracovali," uznal Suchý.