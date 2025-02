"Užasné. Jsem pyšný." Cyklista Vacek poprvé v kariéře vede etapový závod

Cyklista Mathias Vacek dnes vyhrál se stájí Lidl-Trek zahajovací časovku týmů na závodu Kolem Valencie. Poprvé v profesionální kariéře díky tomu dvaadvacetiletý jezdec oblékl dres průběžného lídra závodu.

Vackův tým zvítězil v časovce o délce 34,3 km se startem a cílem ve městě Orihuela s náskokem 46 sekund před stájí Jayco AlUla. Třetí byli se ztrátou 50 sekund jezdci UAE Emirates.

"Je úžasné, čeho jsme dnes dosáhli. Mířili jsme vysoko, ale vítězství je pro nás opravdu mimořádné. Pro tým je to skvělý úspěch," uvedl na stájovém webu Vacek, jenž dovedl svůj tým do cíle. "Nebylo rozhodnuto, že projedu cílem jako první, ale byl jsem na prvním místě před sjezdem a zůstal jsem tam až do pásky. Jsem pyšný na to, že pojedu v příští etapě ve žlutém," dodal.

V průběžném pořadí vede Vacek před trojící svých kolegů se stejným časem, jeho nejbližším pronásledovatelem z jiné stáje je s odstupem 47 sekund Nizozemec Jelte Krijnsen na šestém místě. Podle specializovaného serveru ProCyclingStats vedl český talent průběžné pořadí dosud pouze v roce 2022 na Závodu míru do 23 let v Jeseníkách. Mezi profesionály byl už několikrát lídrem soutěže mladých jezdců, v jejímž čele je i nyní.

"Mám před jezdci ostatních týmů slušný náskok, ale samozřejmě to bude těžké, protože nás v dalších dnech čekají náročné kopce. Uvidíme, jak se budu cítit, ale nechám tam všechno, abych si udržel dres co nejdéle," řekl úřadující mistr republiky v časovce Vacek, jenž loni obsadil druhá místa ve dvou etapách na Vueltě.

Pětietapový závod s čtyřmi českými cyklisty potrvá do neděle, skončí ve Valencii.