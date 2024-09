Neberou mě vážně, stěžuje si bývalá pornoherečka. V boxerském ringu chce na olympiádu

Fotbalisté Sparty do 19 let na úvod Youth League prohráli se Salcburkem 2:3

Sparťanští fotbalisté do 19 let vstoupili do Youth League domácí porážkou 2:3 se Salcburkem. Další zápas v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou prestižní Ligy mistrů, odehrají Pražané 1…

Přečíst zprávu