Tenistky jsou měkké a rozmazlené, rýpla si Ruska. Loni se rozvedla s hvězdou ATP

Měla hodně mizerný rok. Ruská tenistka Anastasija Potapovová se rozvedla s manželem, kterého dál potkává na okruhu, s raketou v ruce se jí nedařilo. Nyní se v otevřeném rozhovoru vypovídala a rýpla si i do svých konkurentek.

Bylo období, kdy klepala na brány první světové dvacítky. Pak se ale ruská blondýnka zasekla a nyní ji najdete ve čtvrté desítce žebříčku.

Jak se ukázalo, své sehrály i rodinné problémy. V loňském roce se totiž rozváděla s Alexandrem Ševčenkem.

"A pak za mnou na okruhu každý chodil a ptal se: 'Je to pravda, a co se stalo?'. Není to od nich moc citlivé, ale nemělo by mě to překvapit. Lidi se rádi takhle starají," líčila v rozhovoru s tenisovou blogerkou Sofií Tartakovou.

I když prý život na okruhu, kde jsou tenisté a tenistky v jedné bublině, nebyl jednoduchý, rozvod už údajně překonala a nyní se chce naplno soustředit na tenisovou kariéru.

"Můj tým byl až překvapený, jak jsem silná a co všechno zvládnu. Sašovi přeju jen to nejlepší," uvedla.

S Tartakovou se dotkly i tématu neustálých stížností hráček na náročný kolotoč WTA. Organizace chce totiž po hráčkách stále více povinných turnajů.

Velkou kritičkou je v tomto ohledu Polka Iga Šwiateková. "Ráda hraju na všech těch místech, ale už je to hodně vyčerpávající. Přestává to být pro nás hráčky zábava," posteskla si bývalá světová jednička.

Potapovová sice přiznává, že podmínky pro hráčky WTA nejsou zrovna lehké a i ona musí pečlivě volit program turnajů, sama si ale nechce stěžovat.

"Každý profesionální sport je náročný. Vyžaduje spoustu práce a obětí. Myslím, že hráčky na okruhu jsou příliš měkké a rozmazlené. Měly by si uvědomit, jaké to bylo dřív a jak jde náš sport nahoru," rýpla si.

Minulý týden si Potapovová zahrála turnaj v Linci, kde ji ve čtvrtfinále vyřadila Češka Karolína Muchová. A i olomoucká rodačka se v rozhovoru pro Canal+ Sport 2 pozastavila nad tím, jak je život tenistky náročný.

"Těžké říct, jestli je vůbec nějaký jiný sport náročnější. Celý ten lifestyle, kdy musíte každý jeden den podávat ty nejlepší výkony, nebo alespoň takové, abyste postoupili do dalšího kola. Po porážce jsme hned kritizovány. Je to náročný sport, ale vybraly jsme si ho a jsem pořád ráda, že jsem jeho součástí," uvedla Muchová.

Právě cestování po celém světě a po luxusních turnajích Potapovovou baví nejvíc. "Je to úžasný život. Měli bychom děkovat osudu za to, že to můžeme dělat. I když je to psychicky i fyzicky náročné," dodala.

Nutno dodat, že oproti Šwiatekové má ale Potapovová odehráno mnohem méně zápasů. V loňské sezoně jich Polka nastřádala 75, a to vynechala celou podzimní asijskou šňůru. Ruska oproti tomu odehrála pouze 48 utkání.