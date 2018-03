"Je to šílené. Hraju největší turnaj, jaký jsem kdy hrála, proti nejsilnější soupeřce, kterou jsem kdy potkala. Vždyť Petra měla šňůru asi 14 vítězství v řadě, je to úžasná hráčka," řekla 149. hráčka žebříčku poté, co po setech 6:2, 6:4 vyprovodila z kurtu dvojnásobnou wimbledonskou šampionku.