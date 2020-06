Plíšková - Strýcová. Česká jednička se vrací na kurty v pikantním duelu

"Určitě budu chtít vyhrát, ale trochu se toho bojím," řekla Plíšková k zápasům, v kterých nepůjde o body do žebříčku. "Nedokážu říct, jak to bude probíhat. Zápasy budou po dlouhé době, nejsme na to zvyklé a s holkama, které všechny znám. Tak aby to nebylo z mé strany moc přátelské," uvažovala.