Že máme v ČR systém na talenty? Muchová zpražila média na US Open nečekanou odpovědí

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 5 hodinami
Je to jako balzám na duši českého tenisového fanouška. Celkem čtyři naděje ve čtvrtfinále US Open, z toho tři ženy. Po jinak nepříliš povedené sezoně je to nevídaný obraz, nad kterým se pozastavují i zahraniční média. Ta opět začala sondovat, kde země s ani ne 11 miliony obyvateli nové talenty bere.
Muchová na tiskovce na US Open zpražila novináře | Video: Associated Press

Pokud si na konci srpna někdo odskočil na dovolenou, přepnul do offline režimu a vrátil se až tento týden, asi nemůže uvěřit vlastním očím.

Mezi nejlepší osmičkou posledního grandslamu sezony se mezi ženami sešly tři české tenistky. Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Karolína Muchová.

Trojice talentovaných tenistek, u kterých je bohužel mnohem větší pravděpodobnost, že si dají dostaveníčko v čekárně u experta přes léčbu zdravotních lapálií Pavla Koláře než ve čtvrtfinále podniku velké čtyřky. 

Přesto se to stalo. Tělesné schránky všech tří tenistek vydržely čtyři těžké zápasy v řadě a přichází pátý, který je může přiblížit vytouženém titulu na nejslavnějším americkém podniku. 

Jejich tažení New Yorkem tak znovu oživilo otázku, kde se v České republice tenisové hvězdy neustále berou. Zvlášť když zmiňovanou trojici doplnil v mužském pavouku také Jiří Lehečka.

"Země s 11 miliony obyvateli. Prostě neuvěřitelné," napsal na síti X portugalský tenisový reportér José Morgado a přesdílel příspěvek účtu Tennis Channel s textem: "Dá se říct, že český tenis je na tom dobře." 

Když Muchová, vyčerpaná a s bolavými zády, předstoupila v pondělí po těsné výhře nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou před novináře, musela čelit "výslechu", jak je to s tím českým tenisovým receptem na úspěch.

"Ve vaší zemi zřejmě existuje dobrý systém klubů a akademií. Měla jste vždy možnost dobře rozvíjet svůj tenis?" zněla jedna z otázek.

Svou odpovědí ale Muchová trochu zpražila předpoklady žurnalistů. "Já bych to za systém moc nepovažovala," citoval ji server ubitennis.com.

"Většinu času jsem trénovala ve svém rodném městě. Sama jsem si sháněla trenéry, sama tvořila tým. Velkou pomoc mi poskytovala rodina a rodiče. A myslím, že tak to má většina Češek," povídala rodačka z Olomouce.

Do Prahy se přestěhovala aktuální hráčka I. ČLTK až v pozdějším věku. "A tam už pak bylo více hráček a možností. Co bych vypíchla, je to, že bylo super, že jsme v Česku měly hodně turnajů, na kterých jsme mohly hrát proti sobě a měřit síly," uvedla. 

Jinak prý ale české tenistky nefungují jako komunita a parta z jedné země. "Jedeme si každá na sebe," prohlásila Muchová.

"Ale třeba s Markétou Vondroušovou jsme z jednoho klubu, takže ji znám o něco víc než Báru Krejčíkovou. Ale máme spolu všechny dobrý vztah, přejeme si, navzájem se podporujeme. Pro Českou republiku je to úspěch, že jsme tři ve čtvrtfinále," dodala.

Krejčíková si zahraje o semifinále US Open v úterý od 17:30 proti Američance Jessice Pegulaové, Vondroušovou čeká v v noci na středu světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková a Muchová ve středu vyzve bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska. 

