Za postrach má Vondroušovou, Kvitovou obdivuje. Hvězdná Tunisanka chválí český tenis

Hrála letos sedm turnajů a hned ze tří ji vyřadila Češka. Přesto tuniská hvězda Uns Džábirová na český tenis nezanevřela a před antukovým grandslamem přiznala, že ráda sleduje například Petru Kvitovou kvůli jejím bláznivým úderům.

Nejprve ji senzačně přetlačila česká teenagerka Linda Nosková v Adelaide, pak na Australian Open a v Indian Wells dvakrát nestačila na Markétu Vondroušovou.

"Ach můj bože, zase hraju proti Vondroušové? Předvádí skvělý tenis," chválila sokolovskou hráčku před druhou porážkou.

Z nepříliš povedené části sezony na betonu se ale Džábirová rychle oklepala, doléčila zranění, vyhrála na antuce turnaj v Charlestonu a na grandslamovém turnaji v Paříži bude platit za jednu z favoritek. I proto s ní oficiální web druhého podniku velké čtyřky udělal rozhovor už s předstihem.

V něm se osmadvacetiletá Tunisanka rozpovídala o tom, jak ráda kouká na tenis i v době, kdy sama nemá v ruce raketu a nestojí na kurtu. A že na Češky rozhodně nezanevřela, protože jednou z jejích nejoblíbenějších jmen na okruhu je dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová.

"Ráda ji sleduji, ty její bláznivé údery, kdy jí je úplně jedno, kde zrovna stojí. Když mám čas, sleduju právě také hráčky, které mají něco, co já ne," přiznala webu Roland Garros Džábirová.

Oblíbila si ale pak ještě dvě hráčky - Bělorusku Arynu Sabalenkovou kvůli její silové hře a polskou světovou jedničku Igu Šwiatekovou pro její mentální sílu.

"Věřím, že ženský tenis je obecně velmi hezká hra. Bez ohledu na to, kdo zrovna hraje. Pokud jste skutečný fanoušek tenisu, užijete si zápas hráčky číslo 500 proti světové osmdesátce," dodala Tunisanka.

Kvůli zraněním měla letos měla dost času na sledování tenisu v televizi. Ve Stuttgartu ji trhlina v lýtkovém svalu dokonce přinutila vzdát semifinále. Když se pak v Římě zkusila vrátit, vypadla hned v prvním zápase.

"Možná je to dobře, že jsem toho před grandslamem tolik neodehrála, zbaví mě to zbytečného tlaku, jestli je nějaký povrch, kde nepotřebuju moc zápasů, abych hrála dobrý tenis, je to antuka," uvedla.

První kolo tenisového French Open startuje už v neděli 28. května. Ženské finále je na programu v sobotu 10. června. Obhájkyní trofeje je Iga Šwiateková.