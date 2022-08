Anisimovová patří mezi největší mladé naděje na okruhu. Na konci srpna oslaví teprve své jednadvacáté narozeniny a už je v žebříčku WTA na 22. pozici. Kdybychom se podívali na body v této sezoně, je dokonce čtrnáctá. Ve své mladé kariéře už zvládla vyhrát v roce 2017 juniorku na US Open, před 3 lety, kdy jí bylo 17 let, dojít do semifinále French Open a letos byla ve čtvrtfinále Wimbledonu, kde ji zastavila Simona Halepová. Na okruhu zvládla dva menší tituly. S Karolínou Plíškovou hrála pětkrát a až do minulého týdne na ni nedokázala vyhrát. Vzájemná bilance je sice 1:4, ale poslední duel i vzájemná forma favorizují právě spíše mladou Američanku s ruskými kořeny.