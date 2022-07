Bouzková - Potapovová. Češka bojuje v rodném městě o premiérový titul na okruhu

Čeští volejbalisté skončili na Challenger Cupu v Soulu čtvrtí. Proti domácím Korejcům neproměnili svěřenci trenéra Jiřího Nováka sedm mečbolů a podlehli 2:3, v pátém setu 20:22.

Osmičlenný turnaj byl kvalifikací o jediné postupové místo do Ligy národů. Češi v Soulu porazili ve čtvrtfinále Tunisko 3:1, ale sobotní porážka s favorizovanou Kubou 0:3 jim šanci na premiérovou účast mezi elitou vzala.

S domácí Koreou dnes český tým prohrával 0:2 po setech 19:25 a 16:25, pak ale i díky změnám v sestavě uspěl 26:24, 25:23 a v tie-breaku byl blízko vítězství, po sedmi nevyužitých mečbolech ale domácí proměnili hned svůj první. Po červnovém triumfu v Evropské lize po 18 letech čeští volejbalisté na další medaili nedosáhli.

"Chtěli jsme zápas vyhrát a skončit pozitivním výsledkem, ale bohužel první dva sety jsme nehráli volejbal, který nás zdobil celé léto, to znamená bojovný. Bylo to takové ospalé, potom jsme vyměnili pár hráčů a obraz se úplně změnil. Bojovali jsme, rvali se o každý balon. I když výsledek nebyl vítězný, už jsme aspoň hráli náš volejbal," zhodnotil kouč Novák.

V zápase byli Korejci úspěšnější v útoku, v němž zářil především Im Tong-hjok s 33 body, a to nastoupil až od druhé sady. Nejvíce bodů v českém dresu nasbíral univerzál Marek Šotola (22). Jeho smeč těsně do autu strhující bitvu o bronz ukončila. Trenér Novák si ještě vyžádal kontrolu u videa, zda se soupeř dotkl sítě. Což se sice potvrdilo, ale až po dopadu míče na zem.

"Do posledního balonu jsme se rvali, ale bohužel štěstí bylo nakloněno na stranu Korejců, kdy v rozhodujícím momentu jestřábí oko nezafungovalo tak, jak mělo. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Zápas jsme si měli rozehrát úplně jinak a bylo by teď veseleji," litoval kapitán Adam Zajíček. "Bohužel odjíždíme s prohrou, neskončili jsme vítězstvím, což nás všechny mrzí. Ale náš výkon byl bohužel slabý a nedostačující na tuto úroveň," doplnil.

Pro volejbalisty byl Challenger Cup po Evropské lize vrcholem sezony, jelikož na mistrovství světa se nekvalifikovali a na evropském šampionátu za rok mají účast jistou. "Jsem moc rád, že jsme na turnaji mohli porovnat tři volejbalové styly, jak africký, asijský tak i středoamerický. Doufám, že nám to poskytlo dostatek informací do budoucna, o čem je ta o level vyšší úroveň a na čem musíme pracovat, abychom se zase o krok posunuli dál," dodal Novák.

Účast v Lize národů si z Challenger Cupu vybojovali Kubánci po výhře 3:1 nad Tureckem.

Challenger Cup volejbalistů v Soulu:

Finále:

Kuba - Turecko 3:1 (17, -23, 20, 20).

O 3. místo:

Korea - Česko 3:2 (19, 16, -24, -23, 20)

Sestava a body Česka: Špulák 2, Šotola 22, Galabov 3, Zajíček 2, Bartůněk 2, Licek 18, libero Moník - Srb, Indra 2, Čech 5, Sedláček 9, Polák 10, Svoboda. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Koreji: Im Tong-hjok 33. Čas: 135 min. Diváci: 3350.

Konečné pořadí: 1. Kuba, 2. Turecko, 3. Korea, 4. Česko, 5. Austrálie, 6. Tunisko, 7. Katar, 8. Chile.