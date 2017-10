Životní úspěch: Wozniacká vyhrála Turnaj mistryň. V žebříčku předběhne Plíškovou

AKTUALIZOVÁNO před 24 minutami

Caroline Wozniacká, semifinálová přemožitelka Karolíny Plíškové, dokráčela na Turnaji mistryň k titulu. Venus Williamsovou přehrála dvakrát 6:4. Slavnou Američanku porazila poprvé v životě.

Singapur - Dánka Caroline Wozniacká vyhrála tenisový Turnaj mistryň. Semifinálová přemožitelka české tenistky Karolíny Plíškové v dnešním finále v Singapuru porazila dvakrát 6:4 Američanku Venus Williamsovou.

Wozniacká o deset let starší Američanku porazila poprvé v životě. Předchozích sedm vzájemných zápasů s ní prohrála, ale před dneškem se více než dva roky na okruhu WTA nepotkaly. "Osmička je moje šťastné číslo, takže jsem doufala, že jestli ji mám aspoň jednou v kariéře porazit, tak to musí být dnes," poznamenala Wozniacká. Po triumfu v Tokiu získala druhý letošní titul, naopak Williamsová po Australian Open a Wimbledonu neuspěla ani ve třetím velkém letošním finále.

Sedmatřicetiletá Williamsová se stejně jako další tenistky na vlastní kůži přesvědčila, jak těžké bylo na pomalém povrchu v singapurské hale proti mimořádně pohyblivé Dánce ukončit míč. Wozniacká navíc nespoléhala jen na obranu. Nastřádala také 19 vítězných míčů, přičemž měla jen osm nevynucených chyb.

V prvním setu vedla Wozniacká 5:3 a podávala na jeho zisk. Williamsová sice díky sérii vítězných úderů snížila, ale Dánka pak ukončila sadu na returnu. V té druhé už vedla 5:0 a nad kurtem už málem poletoval "kanár", kterého od Wozniacké dostaly všechny soupeřky v základní skupině.

Američanka se ale ještě vzepjala a zápas notně zdramatizovala. Hrou na maximální riziko s neuvěřitelnými údery, nezbytnými k prolomení Dánčiny obrany, snížila až na 4:5 a mířila na podání. Teprve pak se Wozniacká propracovala k mečbolům. Při prvním ještě neodolala drtivému útoku Williamsové, ale ten druhý proměnila bekhendovým prohozem po čáře.

Ve chvíli, kdy se míček nechytatelně snášel do kurtu, už vyhodila radostí raketu do vzduchu. Do očí jí vzápětí vyhrkly slzy štěstí. Emoce neskrývala ani bezprostředně po zápase při rozhovoru na kurtu. "Pořád se klepu. Všechno šlo dobře, vedla jsem 5:0, ale Venus se zvedla, začala do toho chodit, podávala mi na tělo. Jsem strašně ráda, že jsem to nakonec dotáhla do konce," řekla čerstvá majitelka trofeje Billie Jean Kingové.

Na listině vítězek Turnaje mistryň Wozniacká navázala na Slovenku Dominiku Cibulkovou, která se po loňském triumfu letos do Singapuru nekvalifikovala.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra - finále:

Wozniacká (6-Dán.) - V. Williamsová (5-USA) 6:4, 6:4.