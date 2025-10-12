Tenis

Září, ať už hraje s kýmkoliv. Siniaková slaví další titul, tentokrát s Australankou

Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála spolu s Australankou Storm Hunterovou turnaj ve Wu-chanu. Ve finále porazily osmý nasazený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:3, 6:2. Světová jednička ve čtyřhře Siniaková získala 32. deblový titul v kariéře a čtvrtý v sezoně.
Kateřina Siniaková vyhrála s Australankou Storm Hunterovou turnaj ve Wu-chanu.
Kateřina Siniaková vyhrála s Australankou Storm Hunterovou turnaj ve Wu-chanu. | Foto: Reuters

Ve dvouhře triumfovala Coco Gauffová, která v americkém finále porazila Jessicu Pegulaovou za hodinu a tři čtvrtě 6:4, 7:5. Turnajová trojka získala 11. titul v kariéře a druhý letošní. Na akci kategorie WTA 1000 uspěla potřetí.

Siniaková v tomto roce uspěla už se třetí partnerkou. S Američankou Taylor Townsendovou, s níž nastupuje dlouhodobě, ovládla Australian Open a turnaj v Dubaji. V září triumfovala v Soulu s Barborou Krejčíkovou. Jejich plánované další starty překazilo zranění kolena, kvůli němuž loňská wimbledonská šampionka ukončila asijskou část sezony.

V páru s Hunterovou uspěla Siniaková potřetí. Právě s ní se dala loni dohromady po rozchodu s Krejčíkovou, jejich spolupráci ale po pár měsících ukončilo vážné zranění achilovky, po němž se australská tenistka teprve letos vrací na kurty.

Hunterová, která v minulosti byla rovněž světovou deblovou jedničkou, se letos radovala z turnajového vítězství poprvé a celkově podeváté.

Ziskem titulu Siniaková navázala na Lucii Šafářovou, která byla dosud poslední českou deblovou šampionkou ve Wu-chanu. V roce 2016 triumfovala po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové, ve finále porazily Barboru Strýcovou s Indkou Saniou Mirzaovou.

Šestá nasazená Pegulaová odehrála před finále všechny čtyři duely na tři sety, ve čtvrtfinále s Kateřinou Siniakovou i v semifinále se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou skóre otočila, tentokrát už ztrátu úvodní sady nedohnala.

Gauffová naopak prošla pavoukem hladce bez ztráty setu, dvakrát dokonce soupeřky vyprovodila s "kanárem". Jednadvacetiletá šampionka letošního Roland Garros vyhrála i své deváté finále na tvrdém povrchu, což před ní žádná tenistka nedokázala.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):

Dvouhra - finále: Gauffová (3-USA) - Pegulaová (6-USA) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - finále: Siniaková, Hunterová (ČR/Austr.) - Danilinová, Kruničová (8-Kaz./Srb.) 6:3, 6:2.

 
