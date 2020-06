Virus jako záminka? Piqué na Davis Cupu prodělal miliardu, šampiona "extrémně štve"

Kdyby tenisté volili svého nejoblíbenějšího fotbalistu, Gerard Piqué by na předních příčkách rozhodně nefiguroval. Obránce Barcelony a majitel investiční skupiny Kosmos, který se před rokem s vervou pustil do kontroverzní revoluce tradičního Davisova poháru, čelí neutuchajícím kritickým hlasům.

Organizace ITF před pár dny oznámila definitivní rozhodnutí: Davis Cup letos nebude.

"Je to obrovské zklamání, ale nevíme, jak se vyvine situace v jednotlivých zemích, je těžké něco předvídat. Musíme zajistit bezpečnost všech. Naše ambice ale trvá a chceme v roce 2021 přinést skvělý turnaj," prohlásil Piqué.

Ne každý ale jeho lítosti uvěřil. Francouzský deník L'Equipe přišel se spekulací podloženou finančními fakty: Zrušení finálového klání v Madridu Piquému a jeho společnosti přišlo vhod, virus je jen záminka.

Kosmos po loňském premiérovém ročníku ohlásil schodek ve výši 35 milionů eur, podle deníku měly být skutečné ztráty ještě o cca 15 milionů vyšší. A i kdyby ne, prodělali pořadatelé téměř miliardu korun v přepočtu.

Akce byla kritizována za to, že je nepřipravená, ublížily jí i mohutné protesty z řad tenistů a funkcionářů, kteří považují nový formát za zničení jedné z nejlepších tenisových tradic. Myšlenka Davis Cupu vznikla už v roce 1899, jde o nejstarší týmovou tenisovou soutěž světa.

Navíc loni na zápasy v madridském La Caja Magica nechodili diváci, zájmu se těšily jen duely vítězných domácích Španělů s fenomenálním Rafaelem Nadalem v sestavě.

To vše přispívá k domněnkám o tom, že Piqué rád přivítal příležitost letos ušetřit a pokusit se o lepší plán do roku 2021. Neuskutečněný ročník bude ztrátový i tak, Kosmos ale na svých účtech si bude moci ponechat 18 milionů eur, což by byla výše prize money pro hráče a svazy.

"Jedná se o zpátečku, kvůli jednoznačně nižším nákladům. Když během prvního ročníku přijdete o takovou sumu a teď máte příležitost dát od toho ruce pryč, tak to uděláte," píše L'Equipe.

Celá kauza je opět příležitostí pro Piquého kritiky, kterých v tenisové branži rozhodně není málo.

Nicolas Mahut, držitel kariérního grandslamu ve čtyřhře, Piquého obvinil z toho, že se o Davis Cup příliš nezajímá. "Nemáme od něj žádné informace. Můžeme si přečíst jen oficiální prohlášení, jinak s námi nekomunikuje," uvedl Francouz a přiznal, že jakmile slyší Piquého jméno, je "extrémně naštvaný".

"Přál bych si, aby do záchrany Davis Cupu vynaložil tolik úsilí jako do jeho inovace. Vždyť zničil něco, co tu trvalo déle než století," vyzval fotbalistu.

Jedním z nejhlasitějších kritiků daviscupové revoluce byl a stále je také prezident českého svazu Ivo Kaderka.

"Je to velká škoda. Škoda o to větší, že když jsem varoval, že nový model bude snadno zranitelný například exogenními šoky, nikdo to nechtěl slyšet. Navíc Piquého Davis Cup se stejně hrál s výjimkou utkání domácích téměř bez diváků, tak jeho přeložení moc nerozumím," komentoval rozhodnutí ITF.

Zrušení ročníku nepochopil ani kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil. "Do Madridu jsem se těšil, je to škoda. Když už začnou turnaje, počítal jsem s finálovým týdnem letos. Tím spíše, že i ve Španělsku se situace uklidnila," podotkl.

Před časem si Piqué proti sobě poštval jednoho z nejvlivnějších protivníků, Švýcara Rogera Federera.

Začal jednat s ATP o tom, že by se Davis Cup spojil s ATP Cupem, týmovou soutěží, jejíž první ročník se konal letos v lednu. Jako potenciální termín ale navrhl září, po US Open. Tedy období, ve kterém si švýcarský šampion hýčká svůj zatím velmi atraktivní a zdařilý projekt týmového Laver Cupu.