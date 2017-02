Video: Kolosální trapas při Fed Cupu, Američané zpívali Němkám nacistickou hymnu

před 20 minutami

Němkám na Havaji zahráli nacistickou hymnu | Video: Sport

Pořadatelům fedcupového utkání mezi USA a Německem se povedl parádní trapas; Němkám totiž zazpívali hymnu z dob nacistického Německa.

Kaanapali - Německé tenistky před utkáním prvního kola Fed Cupu proti USA naštvala stará verze hymny, kterou přednesl zpěvák při slavnostním zahájení na kurtu. Zazpíval totiž první sloku Písně Německa začínající slovy "Deutschland, Deutschland über alles", která byla německou hymnou od roku 1922, ale poté, co nacistický režim její text dezinterpretoval a zneužil, přestala se po druhé světové válce používat.

"To byla absolutní drzost a nestydatost. Je to trapné a svědčí to o ignoranci," rozčilovala se Andrea Petkovicová poté, co v úvodní dvouhře podlehla Alison Riskeové.

Při zpěvu špatné hymny před nastoupenými týmy prý uvažovala o tom, že odejde. "S odstupem to bylo to nejhorší, co se mi v životě, zvláště ve Fed Cupu, přihodilo. Máme rok 2017. Něco takového se nemůže v Americe stát," uvedla devětadvacetiletá rodačka z Tuzly.

Zástupci americké tenisové asociace se německé výpravě za přehmat omluvili. Kapitánka Barbara Rittnerová označila omyl za neomluvitelný. "Je to skandál, neúcta. Málem jsem se rozbrečela, protože ve Fed Cupu je to vždy posvátná chvíle, když hraje hymna. Člověk má husí kůži. To co se stalo, je úplné dno," prohlásila Rittnerová.

Američanky zatím vedou na Havaji 1:0. Druhý zápas Coco Vandewegheové s Julií Görgesovou byl za stavu 6:3, 3:1 přerušen kvůli dešti. Vítězky tohoto souboje nastoupí v semifinále proti lepšímu z duelu Česko - Španělsko.

