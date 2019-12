"Vídal jsem se s vrahem z Dunblane." Murray promluvil o děsivém traumatu z dětství

Nový dokumentární film popisující dosavadní životní cestu Andyho Murrayho vyvolal zejména na britských ostrovech velké pozdvižení. Slavný tenista v něm poprvé promluvil o tom, jak jeho život i kariéru ovlivnila traumata z dětství.

Z očí do očí a na kameru o děsivých zkušenostech mluvit nechtěl, a tak Murray zanechal režisérce filmu Olivii Cappucciniové vzkaz na záznamníku a svolil ke zveřejnění. Roztřeseným hlasem v něm osvětluje konkrétní důvody, proč pro něj byl tenis v dětství především útěkem od kruté reality.

"Před časem ses mě ptala, proč byl pro mě tenis tolik důležitý. Očividně kvůli té záležitosti v Dunblane. Bylo mi devět let," svěřil se dvaatřicetiletý tenista.

Šlo o případ, který v březnu roku 1996 otřásl Velkou Británií. Do tělocvičny na základní škole ve skotském Dunblane vtrhl propuštěný vedoucí skautů Thomas Hamilton a legálně drženými zbraněmi postřílel šestnáct dětí a učitelku, než sám sebe usmrtil výstřelem do úst.

Malý vystrašený Andy se v tu dobu schovával pod stolem v ředitelně, jen o pár desítek metrů dál. Velmi blízko střelbě byl i jeho o rok starší bratr Jamie.

O tom, že byli slavní tenisoví bratři v dětství svědky brutálního masakru, se vědělo. Jejich matka Judy leccos naznačila ve své biografii Cesta k vítězství. Sám Andy se ale o dopadech zlomového zážitku odmítal bavit. Otevřít se dokázal až v současném dokumentu nazvaném Andy Murray: Resurfacing.

Největší trauma podle něj spočívalo v tom, že jeho rodina masového vraha z Dunblane dobře znala a pravidelně se s ním vídala.

"Znali jsme ho, chodili jsme do jeho dětských klubů, vozili jsme ho v našem autě, vysazovali ho na vlakových stanicích," vypověděl Murray.

Další momenty kritické pro duši mladičkého Skota následovaly. "Do roka od tragédie se naši rodiče rozvedli. Bylo to těžké. Vidět to a zároveň nechápat, o co vlastně jde," prohlásila někdejší světová jednička, která se letos obdivuhodným způsobem vrátila k profesionálnímu tenisu i s kovovou kyčelní náhradou.

Pár měsíců po rozvodu navíc Murrayho zasáhla další událost. "Můj bratr se odstěhoval z domova, šel trénovat tenis do Cambridge. Byl jsem zvyklý dělat všechno s ním. Když odešel, byla to další rána."

Murray přiznal, že v tu dobu trpěl úzkostmi, od kterých ho dokázal pravidelně zachraňovat jen a jen tenis. "Když jsem trénoval, stál na kurtu, jen tehdy jsem na všechno zapomněl," řekl tenista.

Následkem dětských traumat byly i problémy s dýcháním, které musel mladý Murray překonávat.

V dokumentu společnosti Amazon Prime také držitel titulu Sir zalitoval, že se v rodině dlouhodobě o zmíněných traumatech nemluvilo. "Všechny tyhle věci jsme někam zamkli, nebyly to prostě záležitosti k diskusi," uzavřel Murray.