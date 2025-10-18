Dobrý den, vítejte při sledování online přenosu ze semifinále tenisového turnaje v Ósace mezi Češkou Terezou Valentovou a Jaqueline Cristianovou z Rumunska.
Tereza Valentová už si jedno semifinále na turnaji WTA 250 zahrála. Letos v létě podlehla krajance Marii Bouzkové. Má tedy šanci na další životní finále. Není divu, že postup tak prožívala.
Vítězný moment 😍— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 17, 2025
Tento bod zajistil osmnáctileté Tereze Valentové druhé kariérní semifinále na okruhu WTA. 👏
O mladé Češce a její cestě až na letošní pražský turnaj v našem původním dokumentu Chci hrát doma! 👉 https://t.co/MQckBvtBXH pic.twitter.com/Jxp2xsxY5V
Loni touto dobou se česká teenagerka vracela na okruh po zranění kyčle. Chvíli dokonce visel ve vzduch scénář, že se už na okruh nevrátí. Její příběh si přečtěte v našem článku.
A kdo je její dnešní soupeřka? Sedmadvacetiletá Rumunka je aktuálně 47. hráčkou světa. Nejde říct, že by měla výsledkově nějaký hvězdný podzim, ani léto, ale letos už pár Češek porazila, vyšlápla si například na Sáru Bejlek, Lindu Fruhvirtovou nebo Lindu Noskovou.
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.
Momentálně už víme, kdo bude čekat ve finále turnaje v Ósace, bude to další mladá, ale už hodně zkušená tenistka, Kanaďanka Leylah Fernandezová, která si ve třech setech poradila s další Rumunkou Soranou Cirsteaovou.
Obě hráčky už se rozcvičují, za malý moment začneme.
Utkání začíná, na podání Češka.
Přímý bod.
Cristinaová využila druhého servisu soupeřky a dostala ji pod tlak.
Valentová opět v těžké defenzivě a Rumunka ji udolala.
Dva brejkboly pro Cristianovvou.
Nevynucená chyba Rumunky, která o pořádný kus přestřelila základní čáru.
Valentová si pomáhá fantastickým bekhendem po čáře.
Teď naopak raketu po čáře vyslala Rumunka, je tu další brejkbol.
Bohužel. Ten už Rumunka proměňuje. Valentová opět nezačíná v zápase dobře. Na jejím výkonu se ale zřejmě podepisuje úvodní nervozita, nedaří se jí především první servis.
Po dlouhé přestřelce křížem kurtu posílá Češka míček do autu.
Valentová si počíhala na return z druhého servisu soupeřky.
Česká tenistka minula dvorec.
Valentová si forhendem otevřela kurt a pak toho využila.
Eso.
Ale i tento gem půjde přes shodu. Češka skvěle zabojovala.
Valentová si může vzít servis zpět. Je tu brejkbol.
A to se jí povedlo hned napoprvé, Cristianová nakupila chyby.
Jen to chce zlepšit servis. Což se zatím nedaří.
Bohužel. Češka se znovu dostává do potíží, i když teď se alespoň zapojila do výměny.
Konečně první servis a hned přináší bod.
Vyhozený forhend. Dva brejkboly pro Rumunku.
Vítězný bekhend po čáře, který dnes české hráčce píše.
Cristianová se bránila dělovkám Češky, ovšem marně.
Critianová trefila lajnu, zatímco Valentová území mimo kurt. Další brejkbol.
Gem se vrací na shodu. Rumunka pomohla vlastní chybou.
Přímý bod.
Jenže záhy dvojchyba.
Eso. To je horská dráha.
Nekonečný gem pokračuje, tentokrát přestřelila z forhendu Valentová.
A je tu další brejkbol.
Valentová si opět prohrává servis. Obě tenistky viditelně svazuje nervozita. Dělají obrovské množství chyb.
Valentová začíná tento gem míčkem do deblového území.
Přímý bod soupeřky.
Nalitý volej posílá Cristianová do autu.
Skvělý pohyb české hráčky, která si tento míček pěkně odpracovala.
Další nevynucená chyba Češky.
Rumunka je první hráčkou, která si udržela servis.
Češka už také potřebuje zabrat.
Tentokrát se vydala pro fiftýn dokonce k síti.
V Ósace skáčou míče hodně nízko, Češka musela dvakrát zakleknout, ale podruhé už to nevyšlo.
Dobrý délka úderu české tenistky rozhodila Rumunku.
Valentová se pokusila o kraťas, ale míček se dostal jen do sítě.
Dobrý return soupeřky a Valentová bude o servis opět bojovat.
Skvělý servis pomáhá Češce.
Také česká tenistka si zvládla uhájit gem. Snad už získá půdu pod nohama.
Valentová skvěle odhadla servis soupeřky.
Cristianová sice trefuje první servis, ale Valentová ji hned dostává pod tlak.
Hned tři brejkboly pro českou tenistku.
Fantazie. Čistá hra na returnu české hráčky. Teď se zdá, že je Valentová v zóně.
Rumunka po přestřelce křížem kurtu pálí jen do sítě.
Dnes se zdá, že česká tenistka trénuje druhý servis. Těch prvních dává do kurtu jen minimum.
Cristianová trefila forhend rámem rakety.
Valentová forhendem rozvlnila síť.
A znovu, přitom stačilo trefit odkrytý dvorec. Brejkbol pro Cristianovou.
Bohužel, tenisová houpačka pokračuje. Valentová udělala až příliš nevynucených chyb. Zatím z tohoto zápasu spíše bolí oči.
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.
Cristianová vykročila za potvrzením brejku.
Rumunka uklidila míček na lajnu.
Cristianová může dokonce odskočit díky čisté hře.
Prasátko na závěr. Valentová teď potřebuje získat gem, aby se v setu udržela.
Začíná dobře.
Cristianové se moc nelíbí, že míček podle automatického systému nešel doautu, ale bod jde na českou stranu.
Že by čistá hra i na české straně?
Povedlo se. Češka vykřesala naději a v první sadě pokračuje.
Na kurt míří fyzio a jde za českou tenistkou, která si stěžuje na bolest při některých úderech. Zřejmě si to vyžádá ošetření v útrobách stadionu. Chvíli se tedy hrát nebude.
Češka si hned po návratu na kurt povodila soupeřku.
Cristianová si následně pomohla servisem.
Bekhendový return ven z kurtu.
Dva brejkboly pro českou tenistku, která vypadá po ošetření v pohodě.
Česká tenistka se vrátila do hry a jde podávat. Set už trvá hodinu.
Cristianová na tom teď psychicky není nejlépe.
Češka je naopak v laufu.
Valentová si jde pro čistou hru.
Česká tenistka dokonala obrat a v zápase poprvé vede.
Critianová přinutila soupeřku k chybě.
Těsný aut Valentové.
Tentokrát neodhadla rozměry dvorce Rumunka.
Skvělý return. Přijde setbol?
Zatím ne. Cristianová trefila odkrytý dvorec.
Uvidíme zkrácenou hru. Rumunka přežila obrat české tenistky.
Valentová zahrála skvělý kraťas, soupeřka pak neměla šanci.
Eso Rumunky.
Další fantastický servis Cristianové a přímý bod.
Obrovská škoda. Rumunka už byla venku z kurtu, ale česká tenistka trefila jen deblové území.
Tohle se nepovedlo, dva minibrejky na straně Rumunky.
První minibrejk je pryč. Češka si to uhrála u sítě.
Další minibrejk už Rumunka nepouští. Valentová míří jen do zámezí.
Rumunská tenistka si trpělivě došla pro čtyři setboly.
První odvrácen přímým bodem.
Po neuvěřitelných 75 minutách máme vítězku první setu. Je jí bohužel Cristianová, která v klíčové chvíli udělala méně chyb.
Rozhodně to není tak, že by rumunská tenistka byla nějak výrazně lepší hráčkou než Češka. Ale přeci jen už má na okruhu něco odehráno a i zkušenosti hrají roli. Valentová se nemůže tolik opřít o servis a dělá laciné chyby.
Česká tenistka opět zmizela do útrob stadionu ale už se vrátila a má obvázané pravé stehno.
Začíná druhý set. Podává Rumunka.
Rumunka začala skvělým servisem.
Další přímý bod.
Rumunka se rozjela ke skvělé hře. Má na kontě už čtvrté eso.
Rumunská tenistka si pohlídala vstup do druhé sady.
Dvojchyba Češky.
Forhend Cristianové letí do autu.
Valentová zaskočila soupeřku forhendem do protipohybu.
Dva gemboly pro českou hráčku.
Zatímco první set byl o tom, kdo si jako první udrží servis. Tentokrát jsou obě hráčky při podání suverénní.
Valentová nemá co ztratit, do úderů jde i s jistou dávkou rizika.
Skvělý servis Rumunky.
To je škoda. Mizerný volej Valentové vrátil Rumunku do hry.
Fantastický kraťas spravuje Valentové náladu.
Cristianová trefila jen pásku, je tady brejkbol.
Přímým bodem odvrácen.
Rumunka otáčí na gembol.
Asi nejhezčí výměna zápasu, kdy se soupeřky školily v tom, kdo vytáhle lepší kraťas nebo úder u sítě. Slaví ale Rumunka.
Cristianová pomáhá Češce chybou.
Rozhozená Rumunka forhendem trefila deblové území.
Čistá hra by mohla české tenistce pomoct v sebevědomí.
A to se daří. Češka je pořád hlavou v zápase.
Dvojchyba Rumunky.
Jestli něco Valentová potřebuje zlepšit. Jsou to voleje. Další chyba z tohoto úderu.
Šesté eso Rumunky.
Return po čáře a Valentová opět zatápí Rumunce.
Skvěle. Valentová trefila forhend do růžku kurtu. Brejkbol pro Češku.
Rumunka si pomohla servisem.
Valentová vystřihla parádní forhend ven z kurtu. Další brejkbol.
Konečně. Další forhend možná i lízal čáru z vnější strany. Na to už se ale historie neptá. Češka má brejk k dobru.
Kratší míč Rumunky nedokázala Valentová vrátit zpět.
Pomáhá si ale servisem.
Valentová otáčí vývoj gemu díky zlepšenému servisu.
Dva gemboly na potvrzení brejku.
Česká tenistka se v druhé sadě chytila a Cristianová je v problémech.
Cristianová těžila z přepáleného forhendu české tenistky.
Rumunka si následně pomáhá servisem.
Cristianová míří za čistou hrou.
Eso z druhého podání. Tohle byla jasná záležitost. Valentové ale stačí doservírovat set.
Valentová začíná dvojchybou.
K tomu přepálený bekhend a už to vypadá zle.
Tři brejkboly pro rumunskou tenistku.
Servis Češky se stále horší, na vině je možná i ta bolest, která trápila Valentovou v první sadě. V tomto gemu ale stále žije.
Konečně dobře trefený servis.
Třetí brejkbol už ale Rumunka proměňuje a koncovka druhé sady je vyrovnaná.
Valentová ale kontruje na returnu dobře.
Bekhendový return Cristianové vůbec nechutnal.
Těsný aut české tenistky.
A znovu. Drama pokračuje.
Přesto je tady brejkbol pro Češku.
Shoda. Česká tenistka opět nedostala míček do dvorce.
Dostává ale další šanci. Brejkbol.
Ten už pražská tenistka proměňuje a půjde podávat na srovnání zápasu.
Zvládnout dopodávat ale nebude jednoduché.
Valentová se dostala z obrany do útoku, halfvolejem si přitáhla soupeřku k síti a Rumunce se pak lob vůbec nepovedl.
Češka je dva míčky od zisku setu.
Dva setboly pro českou tenistku!
Paráda. Jedeme dál. Maratonská bitva pokračuje, rozhodne třetí set.
Začíná třetí set. Podává Rumunka.
Češka by teď měla být v laufu.
Valentová zahrála do protipohybu soupeřky.
Tři brejkboly pro českou tenistku.
První ale Rumunka skvěle odvrací.
Úctyhodná obrana české tenistky, ale Cristianová si výměnu pohlídala.
Brejk je na světě. Cristianová běhala ze strany na stranu, vítězný forhend soupeřky už ale nezvládla.
Po dlouhé době vítězný volej české tenistky.
Češka je na vlně, hraje agresivně a bez chyb, ještě aby to vydrželo.
Valentová zvládla přísný return soupeřky.
Česká tenistka potvrdila brejk čistou hrou. Teď hraje nejlépe v tomto zápase.
Češka vytáhla nabíhaný volej, do hry se jí vrátilo sebevědomí.
Češka se teď hlasitě povzbuzuje.
Český válec zastavil skvělý servis Rumunky.
Cristianová si opět pomohla servisem.
Cristianová otáčí vývoj gemu.
Snad tohle nebude Valentovou mrzet. Měla momentum na své straně a udělala pár chyb, kdy mohla protivnici definitivně zlomit.
Od konce druhé sady už Češka servíruje lépe.
Češka se pustila s Rumunkou do přestřelky a vítězí Cristianová.
Tentokrát opět rozhodl tlak díky dobrému servisu.
Dva gemboly po těsném autu Rumunky.
Valentová se další hrou přiblížila finále. Na servisu je teď sebevědomá.
Cristianová z forhendu tvrdě diktovala hru.
Rumunka zřejmě také přepla do módu, že nemá co ztratit a přitvrdila.
Valentová returnuje jen do sítě.
Čistým gem z toho nebude. Rumunka rozvlnila síť.
Rumunka snižuje, ale stále platí, že Češka má brejk k dobru.
Cristianová z forhendu přestřelila forhend.
Opět jen krátká výměna po chybě Rumunky.
Ou. Nepovedená smeč Valentové.
Aut rumunské tenisty zase uklidňuje Češku.
Cristianová dostala Valentovou do úzkých a ta vyhodila míček z dvorce.
Světový prohoz vytáhla česká tenistka a znovu odskakuje do pohodlného vedení.
Páska zpomalila výměnu a Rumunka pak míček uklidila do růžku.
Rumunka měla míček na těle a neodkázala ho vrátit zpátky.
Forhend do protipohybu, Cristianová neměla šanci.
Valentová dostala forhend pouze do sítě.
Pokus o kraťas Valentové nevyšel.
Rumunka se ještě udržela ve hře o rozhodující set.
Křižná přestřela vyzněla lépe pro Valentovou.
Cristianová útočila z returnu, ale nedostala míček do kurtu.
Tentokrát vyhodila balónek z dvorce Valentová.
Valentová zaútočila do protipohybu a soupeřka pak mířila jen pod pásku.
Česká tenistka prohnala soupeřku a je jediný gem od vítězství.
Cristianová se ale ještě jen tak nevzdá.
Tenistka pražské Sparty rozebrala Rumunku údery do stran.
Valentová je dva body od finále.
Cristianová míří do autu. Valentová má dva mečboly.
První ale Rumunka odvrací.
Česká tenistka pumpuje pravačkou. Tenhle zápas si sama ubojovala a zahraje si životní finále.
To je od nás pro dnešek vše. Díky za pozornost.