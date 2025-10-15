Tenis

Vyslechla si černý scénář, málem s tenisem skončila. Teď mladá Češka udivuje experty

Přetížené tělo, hrozící operace a konec s tenisem. Scénáře, které se točily kolem Terezy Valentové loni v létě, nevěstily nic dobrého. Rok poté se její kariéra proměnila v pohádku. Šplhá žebříčkem a v Japonsku znovu potvrzuje, že se v 18 letech zařadila mezi světovou elitu.
Tereza Valentová
Tereza Valentová

Na první pohled se to jeví jako pohádka. Děvče z tenisové Sparty, které provázela pověst velkého talentu, který se dere na scénu, zastavila loni v létě bolavá kyčel. Nikdo si nevěděl rady, ani lékaři.

"Lítali jsme po všech možných doktorech, bylo hned několik názorů. Připravovali mě na to, že to může skončit operací, nebo že nechám tenisu úplně. To bylo hodně těžké období," vzpomíná v exkluzivním dokumentu stanice Canal+ Sport Tereza Valentová. 

Předcházela tomu totiž fantastická první polovina sezony. Vyhrála pět turnajů ITF, ovládla juniorku Roland Garros a těšila se, že si zahraje domácí turnaj WTA na Spartě. Jenže to už jí tělo nedovolilo. 

"Šlo o přetížení celého těla, převážně kyčelního kloubu. Hodně ji to bolelo a pořádně jsme nevěděli, co bude. Snažili jsme se ji podporovat, začala dělat autoškolu, tím jsme jí zaměstnali hlavu," přiznala maminka Jitka Valentová, bývalá rychlostní kanoistka, která startovala na olympijských hrách v Barceloně a Atlantě.

Všechny černé scénáře se nakonec nevyplnily. Čtvrtletní rekonvalescence pomohla a v říjnu minulého roku se vrátila znovu na okruh.

Teď je z ní členka světové osmdesátky, která už si zahrála i semifinále turnaje WTA právě v Praze. Na grandslamech se blýskla velkými zápasy proti světovým hvězdám jako Coco Gauffové či Jeleně Rybakinové, kterým byla více než důstojnou soupeřkou. 

"Cíl je vyhrát co nejvíc grandslamů a být světovou jedničkou," culí se osmnáctiletá tenistka.

Zatím ale dělá postupné krůčky. V japonské Ósace tento týden po úspěšné kvalifikaci porazila i senzační semifinalistku letošního podniku v Miami Alexandru Ealaovou z Filipín. A to jednoznačným způsobem, soupeřce povolila pouze tři hry.

"Je to jedna z nejlepších českých novicek na kurtu. Dávejte si na ni pozor," napsal na síti X známý britský tenisový reportér Chris Goldsmith.

Češku teď čeká další výzva v podobě nasazené trojky, Belgičanky Elise Mertensové. Pokud by postup do čtvrtfinále zvládla, posunula by se v žebříčku už do první světové sedmdesátky. 

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
