Tenis

Vyfotit a rozmáčknout. US Open hrozí invaze nadržených mušek

Radek Vičík Radek Vičík
před 3 hodinami
Flushing Meadows čelí invazi hmyzu jménem Lycorma delicatula. Návštěvníci i hráči je mají nejprve vyfotit, pak okamžitě rozmáčknout.
US Open čeká atak hmyzího vetřelce
US Open čeká atak hmyzího vetřelce | Foto: Koláž: Aktuálně.cz

Nadržení invazní mušky, tzv. invazní šidélka (Lycorma delicatula), představují před startem tenisového US Open nečekanou komplikaci.

Odborníci potvrzují, že tito škůdci představují hrozbu - zejména kvůli prudkému nárůstu jejich populace během horkého léta, kdy byli zaznamenáni v 29 z 62 okresů státu New York.

Flushing Meadows, čtvrtý největší veřejný park státu, nabízí ideální podmínky pro rozmnožování tohoto hmyzu. Hustá vegetace, početné hostitelské rostliny a rozlehlé plochy poskytují optimální prostředí v srpnu a září, tedy právě během turnaje.

Odborníci i organizátoři varují, že účastníci turnaje - hráči i diváci - mohou narazit na tyto nepříjemné návštěvníky. Doporučený postup je jednoduchý, ale neobvyklý: nejprve brouka vyfotografovat pro dokumentaci a následně nekompromisně rozmáčknout.

Kelli Hooverová, profesorka entomologie na Pennsylvania State University, upozornila na schopnost brouků rychle se šířit prostřednictvím dopravních prostředků: "Jsou to odvážní stopaři, obsadí vlaky, letadla i lodě."

Brian Eshenaur z Cornell University, specialista na invazní druhy, dodal: "Když někdo brouka uvidí, žádáme ho: nejprve ho vyfoť. A pak rozmáčkni." Tento dvoufázový apel má dva cíle - sledovat šíření okřídlených vetřelců a současně snižovat jejich počet.

Škody způsobované tímto hmyzem nejsou zanedbatelné: sají šťávy z vegetace, což rostliny poškozuje. Navíc vytvářejí lepivé výměšky, které podporují šíření černé plísně a ta dál škodí vegetaci i zemědělství.

Hrozba není lokální. Invazní šidélka se šíří rychle mezi státy. Už v dubnu bylo potvrzeno jejich rozšíření v 17 státech včetně New Yorku, Pensylvánie či Virginie.

Během července byla šidélka intenzivně aktivní v oblasti Washingtonu D.C., kde dělala problémy domácnostem, vinohradům i školám.

Pro organizátory US Open tak platí aktuální výzva: neřeší se jen plánování zápasů či logistika, ale i přítomnost nežádoucího hmyzu. A diváci dostali nezvyklý úkol - hlásit a likvidovat nevítané návštěvníky Flushing Meadows.

Související

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Tenis: Cincinnati Open Karolína Muchová
 
Mohlo by vás zajímat

Kouzelná chvíle, New York dojal Muchovou. Češce zpívala i hvězda Ósakaová

Kouzelná chvíle, New York dojal Muchovou. Češce zpívala i hvězda Ósakaová

Bouzková je v Mexiku v semifinále. Zato Nosková tam titul neobhájí

Bouzková je v Mexiku v semifinále. Zato Nosková tam titul neobhájí
2:32

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

Už to nezvládnu. Psychicky, ani fyzicky, přiznala Kvitová. A popsala nejhorší moment

Už to nezvládnu. Psychicky, ani fyzicky, přiznala Kvitová. A popsala nejhorší moment
Tenis sport US Open Obsah

Právě se děje

před 23 minutami
Kouzelná chvíle, New York dojal Muchovou. Češce zpívala i hvězda Ósakaová
Tenis

Kouzelná chvíle, New York dojal Muchovou. Češce zpívala i hvězda Ósakaová

Karolína Muchová zažila při tréninku v New Yorku milé překvapení.
před 28 minutami

Minimální mzda příští rok vzroste na 22 400 korun, řekl Jurečka

Minimální mzda se příští rok zvýší o 1600 korun na 22.400 korun. České televizi (ČT) to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Částka vychází z nařízení, které vláda schválila loni na podzim a…
Přečíst zprávu
před 43 minutami
Šéf Shellu v Česku: Vodík jako palivo teď nedává ekonomický smysl
Ekonomika

Šéf Shellu v Česku: Vodík jako palivo teď nedává ekonomický smysl

Generální ředitel Shell Czech Republic Daniel Vagaský nepovažuje momentálně vodík za perspektivní palivo do aut. Věří spíš zkapalněnému zemnímu plynu.
před 58 minutami
Plzeň mířila ke ztrátě bodů. V nastaveném čase ale rozhodla penaltou
Česká liga

Plzeň mířila ke ztrátě bodů. V nastaveném čase ale rozhodla penaltou

Fotbalisté Plzně v 6. ligovém kole udolali Karvinou 2:1 a ve třetím domácím utkání této sezony nejvyšší soutěže poprvé zvítězili
Aktualizováno před 1 hodinou
S příchodem Trumpa vidím světlo na konci tunelu ve vztazích s USA, prohlásil Putin
Zahraničí

ŽIVĚ
S příchodem Trumpa vidím světlo na konci tunelu ve vztazích s USA, prohlásil Putin

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Slavia - Pardubice 0:1. Pražané v šoku, dostávají gól z první soupeřovy střely
Česká liga

ŽIVĚ
Slavia - Pardubice 0:1. Pražané v šoku, dostávají gól z první soupeřovy střely

Sledujte online přenos z utkání šestého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Pardubicemi.
Aktualizováno před 1 hodinou
Jaká bude letošní slivovice a spol.? Ovoce je dost, chuť nejistá, pálenice zdraží
Domácí

Jaká bude letošní slivovice a spol.? Ovoce je dost, chuť nejistá, pálenice zdraží

Pěstitelské pálenice čekají letos lepší rok. Úroda ovoce je dobrá, ale výtěžnost bude vzhledem k nižší cukernatosti nižší.
Další zprávy