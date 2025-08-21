Tenis

Extra los pro Muchovou. Českou tenistku čeká v úvodu US Open ostře sledovaná Venus

ČTK ČTK
před 4 hodinami
S kariérou se loučící tenistka Petra Kvitová zahájí grandslamové US Open proti Francouzce Diane Parryové. Semifinalistka posledních dvou ročníků a nasazená jedenáctka Karolína Muchová vstoupí do turnaje na betonových dvorcích v New Yorku duelem proti legendární Venus Willimsové. Víta Kopřivu čeká obhájce titulu a světová jednička Ital Jannik Sinner. Rozhodl o tom dnešní los.
Karolína Muchová
Karolína Muchová | Foto: Reuters

Češi budou mít v hlavní soutěži posledního grandslamu sezony minimálně 11 hráčů, sedm žen a čtyři muže. Z kvalifikace mohou ještě postoupit Tereza Valentová a Dominika Šalková.

Vedle Muchové bude plnit roli nasazené hráčky ještě Linda Nosková, která se jako turnajová jednadvacítka utká se soupeřkou z kvalifikace. Turnajová šestnáctka Jakub Menšík se střetne s Nicolásem Jarrym z Chile, dvacátého nasazeného Jiřího Lehečku čeká Chorvat Borna Čorič a o příčku níže postavený Tomáš Macháč narazí na Itala Lucu Nardiho.

Vítězka loňského Wimbledonu Barbora Krejčíková vstoupí do turnaje ve Flushing Meadows zápasem proti nasazené dvaadvacítce Victorii Mbokové z Kanady. Markéta Vondroušová si zahraje s hráčkou z kvalifikace, Kateřina Sinaková bude čelit domácí Hailey Baptisteové a Marie Bouzková zabojuje proti Francouzce Else Jacquemotové.

Světová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Aryna Sabalenková si zahraje 1. kolo proti Švýcarce Rebece Masárové, letošní wimbledonská vítězka Polka Iga Šwiateková bude na úvod čelit Emilianě Arangové z Kolumbie.

Hlavní Sinnerův rival v boji o titul Španěl Carlos Alcaraz narazí nejprve na Američana Reillyho Opelku. Osmatřicetiletého Srba Novaka Djokoviče, který zaútočí na rekordní 25. grandslamový titul, čeká o devatenáct let mladší Američan Learner Tien.

Soutěž odstartuje v New Yorku v neděli.

 
