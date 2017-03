Tohle bolí. Nezvládl jsem to, co dodat, hlesl Berdych. Asi jsem měl prohrát, věděl Federer

před 16 minutami

Tomáš Berdych byl blízko senzačnímu skalpu nejlepšího hráče letošní sezony. V závěru zápasu ale bolestivě selhal.

Miami - Byl to přesně ten zápas, který Tomáš Berdych potřeboval. Duel, ve kterém dokázal statečně vzdorovat obrovskému favoritovi. Český tenista podal proti Rogeru Federerovi ve čtvrtfinále turnaje v Miami svůj nejlepší letošní výkon, dostal se v závěrečném tie-breaku ke dvěma mečbolům, ale v klíčových chvílích selhal.

Parádní tenisovou bitvu zakončil dvojchybou a padl. V utkání vyhrál 91 míčků, o dva více, než nejlepší tenista celé historie. Potřeboval jich ale 92.

Nebylo žádným překvapením vidět po takovém představení v Berdychově tváři čiré zklamání. "Prohrál jsem rozdílem jediného míčku. To je to, co se stalo. Velmi jednoduché, velmi přímočaré," konstatoval po utkání krutou pravdu.

"Měl jsem mečbol, ale nezvládl jsem to. Měl jsem druhý, nezvládl jsem to zase. Tak co k tomu ještě dodat?" hlesl zničený český tenista.

Po prvním setu, který ztratil za 25 minut jasným rozdílem 2:6, to vypadalo na podobný debakl jako v lednu v Melbourne. Berdych ale dokázal svou hru zlepšit, ve druhém setu Federera přehrál a ve třetím na poslední chvíli zvrátil nepříznivý stav. V tie-breaku měl navrch, ale nevyšlo to.

Švýcar byl ve vypjatých chvílích lepší, odvážnější, nesvázaný myšlenkami na vlastní selhání. Berdych psychicky propadl. Přesto z Miami může odlétat s pozitivními myšlenkami. Odehrál dobrý turnaj, bohužel se smutným koncem.

Podívejte se na sestřih zápasu:

"Udělal jsem velký pokrok mezi Indian Wells a Miami, což se tady ukázalo. Myslím si, že je to důležité a že je to jenom začátek," vyjádřil naději směrem k následujícím měsícům. "Úvod sezony mi trochu proklouzl mezi prsty, ale rok je dlouhý a já věřím, že budu čerstvý a silný a že může být velmi nebezpečný," dodal Berdych.

Federer vylepšil svou letošní dechberoucí bilanci na 17 zápasů a jedinou porážku. Postoupil do semifinále, kde se utká s mladým Australanem Nickem Kyrgiosem. Sám ale uznal, že tentokrát byl vyřazení velmi blízko. Už to, jak Berdycha po utkání u sítě poplácal po ramenou, jasně značilo, jak oceňuje Čechův vynikající výkon.

"Měl jsem neuvěřitelné štěstí," prohlásil osmnáctinásobný grandslamový šampion. "Ten zápas mohl dopadnout jakkoli. Upřímně, tak trochu cítím, že jsem tenhle duel měl prohrát," řekl Federer.

Švýcar v rozhovoru pro ESPN přiznal, že ho během utkání ovlivňovaly myšlenky na porážky, jež v minulosti na centrálním kurtu v Crandon Parku zažil. "Měl jsem tu pár těžkých proher v zápasech, kde jsem měl vyhrát. Například právě proti Tomášovi před pár lety, nebo proti Nišikorimu. A ty porážky s tebou zůstávají. Jsem šťastný, že jsem tentokrát vyhrál," vysvětlil nejlepší tenista letošní sezony.

"Ano, každopádně jsem měl na konci velké štěstí, ale zase můžu říct, že jsem dnes ukázal srdce. Bojoval jsem, Tomáš se strašně zlepšil a na konci to byl skvělý zápas," dodal pětatřicetiletý šampion.

Federer si na závěr trochu zavtipkoval na téma, jak se chovat když čelíte mečbolům. "Nedělej zbytečné chyby, dej pár es, buď agresivní na returnu. Pokaždá si říkáte tyhle hloupé věci, ale nikdy nefungují. Tentokrát ale fungovaly," smál se šťastný vítěz, zažívající nejlepší start do sezony od roku 2006.

autor: Aleš Vávra | před 16 minutami