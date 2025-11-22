Tenis

"To nemá dost peněz?" Grandslamová šampionka prodala použitý vysavač i parfémy

před 1 hodinou
Už loni rozvířila vody sociálních sítí, když si založila nový instagramový profil, na kterém chtěla prodávat věci z vlastního šatníku. Letos posunula lotyšská tenistka Jelena Ostapenková svůj bazar na novou úroveň. Prodala i použité vzorky parfémů či vysavač.
Jelena Ostapenková
Jelena Ostapenková | Foto: Reuters

Ta zpráva loni na podzim obletěla svět. Bývalá světová pětka uspořádala na sociálních sítích anketu, jestli by fanoušci stáli o to, aby si založila nový instagramový profil, na kterém bude prodávat kousky ze své garderoby, které ví, že už nebude nosit.

Fanoušci nadšeně souhlasili, a tak má šampionka French Open z roku 2017 účet "j.o.clothes1997".

Letos po sezoně ve svém bazaru rozšířila nabídku a zařadila do prodeje i jiné zboží. Kupříkladu vzorky použitých parfémů či vysavač.

To pořádně pobouřilo některé fanoušky, kteří moc nechápali, proč tenistka s ročním příjmem 2,1 milionu dolarů jen na prize money prodává i takové drobnosti.

"To nemá peněz dost a musí prodávat i použité parfémy?" napsal k fotografii na síti X jeden z uživatelů.

"Potřebuje určitě prodat i to Porsche, které vyhrála letos ve Stuttgartu," rýpl si další.

Zatímco za parfémy chtěla Ostapenková pár eur, za údajně prémiový vysavač Dyson V11 si řekla 350 eur, tedy v přepočtu asi osm a půl tisíce korun.

"I já ho mám, ale podle mě zas není až taková pecka, i když David ho miluje," vtipkovala tenistka Kristýna Hancko Plíšková v podcastu Rakety.

Po pár dnech pak aktuálně 23. hráčka světa už hlásila, že další zájemci mají smůlu a vše v nabídce prodala. 

Ostapenková ukončila sezonu 2025 ve čtyřhře na Turnaji mistryň, kde skončila v semifinále. Poté se odjela slunit na Maledivy a do Dubaje. 

