"To nemá dost peněz?" Grandslamová šampionka prodala použitý vysavač i parfémy

Ta zpráva loni na podzim obletěla svět. Bývalá světová pětka uspořádala na sociálních sítích anketu, jestli by fanoušci stáli o to, aby si založila nový instagramový profil, na kterém bude prodávat kousky ze své garderoby, které ví, že už nebude nosit.
Fanoušci nadšeně souhlasili, a tak má šampionka French Open z roku 2017 účet "j.o.clothes1997".
Letos po sezoně ve svém bazaru rozšířila nabídku a zařadila do prodeje i jiné zboží. Kupříkladu vzorky použitých parfémů či vysavač.
To pořádně pobouřilo některé fanoušky, kteří moc nechápali, proč tenistka s ročním příjmem 2,1 milionu dolarů jen na prize money prodává i takové drobnosti.
"To nemá peněz dost a musí prodávat i použité parfémy?" napsal k fotografii na síti X jeden z uživatelů.
"Potřebuje určitě prodat i to Porsche, které vyhrála letos ve Stuttgartu," rýpl si další.
Zatímco za parfémy chtěla Ostapenková pár eur, za údajně prémiový vysavač Dyson V11 si řekla 350 eur, tedy v přepočtu asi osm a půl tisíce korun.
"I já ho mám, ale podle mě zas není až taková pecka, i když David ho miluje," vtipkovala tenistka Kristýna Hancko Plíšková v podcastu Rakety.
Po pár dnech pak aktuálně 23. hráčka světa už hlásila, že další zájemci mají smůlu a vše v nabídce prodala.
Ostapenková ukončila sezonu 2025 ve čtyřhře na Turnaji mistryň, kde skončila v semifinále. Poté se odjela slunit na Maledivy a do Dubaje.