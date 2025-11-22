Tenis

Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

před 3 hodinami
Její nástup do tenisové špičky brzdila zranění, ale teď se sedmnáctiletý český talent opět hlásí o slovo. Laura Samson v závěru sezony sbírá jedno vítězství za druhým, na kontě jich má už osm v řadě a v Chile útočí na žebříčkové kariérní maximum, které ji může katapultovat na gradslamy.
Laura Samson
Laura Samson | Foto: Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia

V době, kdy se většina tenistek sluní někde u moře nebo léčí bolístky z uplynulé sezony, má sedmnáctiletá tenistka z pražské Sparty možná nejlepší formu roku. 

Menší turnaje totiž běží, i když má špička WTA dovolenou, Samson vyrazila na podzimní šnůru turnajů po světě a skvěle se jí daří.

V půlce října ovládla turnaj ITF s dotací 40 tisíc dolarů v Heraklionu a nyní exceluje na podniku WTA 125 v Chile. Po třech výhrách je už v semifinále.

"Kdo může Lauru Samson zastavit? Je to už osmá výhra v řadě, je krůček od kariérního maxima, hráčka s ročníkem narození 2008," upozornil na síti X kanál WTAntho, který dlouhodobě sleduje ty největší mladé talenty na ženské tenisové tour. 

A nedá se říct, že by tu měla česká mladice nějaké snadné soupeřky. V prvním kole si připsala skalp někdejší světové devatenáctky Varvary Lepchenkové z USA, ve druhém si zase vyšlápla na Španělku Saru Sorribesovou Tormovou, bývalou 32. hráčku světa.

V živém žebříčku WTA je momentálně na 232. místě, přitom turnaj v Colině začínala jako hráčka č. 265. Může si ale polepšit ještě víc. Pokud by celý podnik vyhrála, pronikne do první dvoustovky a vylepší si kariérní maximum, kterým je 218. příčka. Navíc by si pojistila účast v kvalifikacích podniků velké čtyřky.

Už teď se ale může Samson pyšnit tím, že je šestou nejvýše postavenou hráčkou do 18 let v rankingu WTA. 

"Je to hezké, ale na ranking se teď nedívám. Jen jsem ráda, že se na kurtech cítím lépe a zlepšuji se. Na to se teď s týmem soustředíme," líčila v rozhovoru pro Tenisový svět mladá Češka.

V dalším zápase ji ale čeká nová výzva v podobě 109. tenistky světa Ukrajinky Oleksandry Oliynykovové, se kterou už letos jeden vzájemný duel prohrála.

Další zprávy