Slzy a samé oběti. Vondroušová popsala strastiplnou cestu na vrchol

před 1 hodinou

Devatenáctiletá česká tenistka se v pondělí vrací na kurty. Na trávě v anglickém Eastbourne se představí poprvé po senzačním postupu do finále Roland Garros.

Její příběh přitahuje pozornost. Zcela logicky. Markéta Vondroušová plní pověst obrovského talentu a po pohádkovém tažení antukovým grandslamem už je pohodlně usazena v první světové dvacítce. Pohodlí ale rozhodně není slovem, které by dalo použít při popisu její cesty vzhůru.

Mladá Češka o nezměrné dřině, která vedla k jejím úspěchům, před pár dny promluvila v rozhovoru pro oficiální webové stránky tenisové organizace ITF.

"Dostat se na profesionální úroveň je hrozně dlouhá cesta," svěřila se Vondroušová.

"Když se stanete jednou z nejlepších juniorek na světě, je za tím hodně tvrdé práce a stojí vás to hodně slz. Myslíte si pak, že jste dosáhli něčeho neuvěřitelného a že jste velmi blízko tomu stát se úspěšnou profesionální tenistkou," popsala momenty, které bývají pro mladé hráčky zrádné. Hrozí uspokojení i nástup škodlivého pocitu vlastní výjimečnosti. Nejtěžší úkoly přitom na talentovaného sportovce teprve čekají.

"Potom zjistíte, že dostat se od juniorek do první stovky v dospělých je ještě mnohem složitější. A pak bojovat o vzestup do první dvacítky, to je další level tvrdé dřiny, neustálých obětí a učení překonávat spoustu překážek," vysvětlila Vondroušová.

Ta odborníky uchvacuje nejen vyspělostí herní, ale především tou mentální. Působí přemýšlivě a její přístup může být pro mnoho vycházejících hvězdiček příkladný.

"Každý zápas, každý situace mě něco naučila a udělala mě silnější," řekla rodačka ze Sokolova. Přestala se proto bát porážek.

"Vůbec nezáleží na tom, kolikrát prohrajete. Každý to zažije mockrát a porážky bolí bez ohledu na to, kolik vám je let. Nikdo prohry nechce, ale když je dokážete proměnit v motivaci zlepšovat se, můžete pak uspět," vysvětlila světová šestnáctka část svého mentálního receptu.

Vondroušová přiznala, že ji pařížský úspěch takřka paralyzoval. "Bylo to ohromující, neuvěřitelné. Pořád jsem to úplně nevstřebala, pořád se snažím to pochopit a poučit se z toho."

Působivou jízdu do finále French Open hodlá přetvořit ve svůj další rozvoj. "V Paříži jsem hrála spoustu těžkých zápasů proti silným soupeřkám. Cítila jsem, jak jsem s každým duelem mentálně silnější i herně jistější," podotkla česká hráčka.

Vondroušová už splnila svůj letošní cíl, postoupit do elitní dvacítky světového žebříčku. Uspokojení ale rozhodně nepociťuje a chce pokračovat v práci. "Pořád mám hodně co zlepšovat a musím pracovat tvrději, pokud se chci dál posouvat a obhajovat své výsledky," ujistila.

I na Wimbledonu bude chtít dojít do druhého týdne. "Roland Garros mi dalo spoustu sebedůvěry. Vím, že můžu na grandslamech uspět. Ale takových hráček je velká spousta, všechno je otevřené," uzavřela Vondroušová.

Na trávě začne v pondělí v poledne. V Eastbourne bude její první soupeřkou Číňanka Čeng Saj-Saj a utkání prvního kola můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.